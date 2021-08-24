Heavy rainfall continues- Flash Flood warning just issued for portions of Cook, DuPage, and Lake counties; valid until 9:15 pm

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
636 PM CDT TUE AUG 24 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* FLASH FLOOD WARNING FOR...
  NORTHERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  SOUTHEASTERN LAKE IL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 915 PM CDT.

* AT 636 PM CDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED 
  THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 
  1 AND 2 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. SLOW-MOVING THUNDERSTORMS 
  CONTINUE TO DEVELOP OVER THE SAME AREAS, PRODUCING RAINFALL RATES 
  OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 
  INCHES ARE POSSIBLE IN THE WARNED AREA.

  HAZARD...FLASH FLOODING.

  SOURCE...RADAR AND AUTOMATED GAUGES.

  IMPACT...RAPID-ONSET FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS,
           URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES, AS
           WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.

* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE...
  CHICAGO, CICERO, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SCHAUMBURG, SKOKIE, 
  DES PLAINES, BERWYN, MOUNT PROSPECT, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, OAK 
  PARK, GLENVIEW, ELMHURST, LOMBARD, BARTLETT, OHARE AIRPORT, 
  STREAMWOOD, CAROL STREAM AND HANOVER PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLASH FLOOD WARNING MEANS RAPID-ONSET FLOODING IS IMMINENT OR MAY 
ALREADY BE OCCURRING. PERSONS ALONG CREEKS, DRAINAGE DITCHES, AND 
OTHER WATERWAYS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE 
AND PROPERTY.

EXPECT FLOODING OF CREEKS, DITCHES, CANALS, AND STORM SEWERS, AS 
WELL ROADWAYS, UNDERPASSES, AND OTHER PO

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