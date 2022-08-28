FLOOD ADVISORY
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
450 PM CDT SUN AUG 28 2022


DE KALB IL-LEE IL-
450 PM CDT SUN AUG 28 2022

...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING...

* WHAT...FLOODING CAUSED BY EXCESSIVE RAINFALL IS EXPECTED.

* WHERE...A PORTION OF NORTH CENTRAL ILLINOIS, INCLUDING THE 
  FOLLOWING COUNTIES, DE KALB AND LEE.

* WHEN...UNTIL 800 PM CDT.

* IMPACTS...MINOR FLOODING IN LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS. 
  WATER OVER ROADWAYS.

* ADDITIONAL DETAILS...
  - AT 449 PM CDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES
    INDICATED HEAVY RAIN DUE TO THUNDERSTORMS. UP TO 2 INCHES OF
    RAIN HAVE FALLEN.
  - ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS UP TO 2 INCHES ARE POSSIBLE OVER
    THE AREA AS ADDITIONAL THUNDERSTORM DEVELOP OVER AREAS THAT
    HAVE ALREADY RECEIVED HEAVY RAINFALL. THIS ADDITIONAL RAIN
    WILL RESULT IN MINOR FLOODING.
  - SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
    DEKALB, SYCAMORE, GENOA, SHABBONA, CORTLAND, WATERMAN, MAPLE
    PARK, MALTA, KINGSTON, PAW PAW, LEE AND COMPTON.
 
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLOOD ADVISORY MEANS MINOR FLOODING ALONG WATERWAYS AND OTHER POOR 
DRAINAGE AREAS IS IMMINENT OR MAY ALREADY BE OCCURRING. PERSONS IN 
THE ADVISORY AREA SHOULD USE CAUTION AND AVOID FLOOD WATERS.