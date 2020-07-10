Gusty thunderstorms with winds to 40 mph moving through north-central Illinois east into northeast Illinois

Weather

by:

Posted: / Updated: 
SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
810 PM CDT THU JUL 9 2020

KANE IL-BOONE IL-DE KALB IL-MCHENRY IL-KENDALL IL-LA SALLE IL-
810 PM CDT THU JUL 9 2020

...GUSTY WINDS MOVING THROUGH NORTHERN ILLINOIS...

AT 808 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING GUSTY WINDS ALONG A WIND 
SHIFT ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR WALWORTH TO NEAR KINGSTON TO 
NEAR PAW PAW. MOVEMENT WAS SOUTHEAST AT 25 MPH.

WINDS OF 30 TO 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS. THESE 
WINDS MAY MOVE AROUND LAWN FURNATURE AND BRING DOWN SMALL TREE 
BRANCHES. 

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
AURORA, ELGIN, DEKALB, BARTLETT, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ST.
CHARLES, OSWEGO, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, WEST CHICAGO, MCHENRY,
BATAVIA, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, GENEVA, SYCAMORE, YORKVILLE
AND CAMPTON HILLS.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 77.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 83 AND 120.
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 20 AND 56.

THIS INCLUDES...  NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, SANDWICH FAIRGROUNDS,
AURORA UNIVERSITY, BOONE COUNTY FAIRGROUNDS, ELGIN COMMUNITY COLLEGE,
FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK,
MCHENRY COUNTY COLLEGE, MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS, MORAINE HILLS
STATE PARK, TRI-COUNTY FAIRGROUNDS, AND WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR
NORTH CENTRAL ILLINOIS.

Share this story

Popular

Latest News

More News