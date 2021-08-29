Gusty thunderstorms moving through areas north and west of Chicago

Weather

by:

Posted: / Updated: 
SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
105 PM CDT SUN AUG 29 2021

LAKE IL-MCHENRY IL-
105 PM CDT SUN AUG 29 2021

...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHWESTERN LAKE AND
MCHENRY COUNTIES THROUGH 145 PM CDT...

AT 105 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM NEAR SILVER LAKE TO WONDER LAKE TO NEAR
MARENGO. MOVEMENT WAS EAST AT 35 MPH.

HAZARD...WINDS OF 45 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, ROUND LAKE BEACH, MCHENRY,
WOODSTOCK, HUNTLEY, ROUND LAKE, ANTIOCH, FOX LAKE, LAKE VILLA, ISLAND
LAKE, MARENGO, LINDENHURST, JOHNSBURG, LAKEMOOR, SPRING GROVE, WONDER
LAKE, WADSWORTH, LAKEWOOD AND LONG LAKE.

THIS INCLUDES...  CHAIN O LAKES STATE PARK, MCHENRY COUNTY COLLEGE,
MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS, AND MORAINE HILLS STATE PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 



MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MAX WIND GUST...40 MPH

$$

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Popular

Latest News

More News