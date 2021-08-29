Gusty thunderstorms moving through areas north and west of Chicago

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 105 PM CDT SUN AUG 29 2021 LAKE IL-MCHENRY IL- 105 PM CDT SUN AUG 29 2021 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHWESTERN LAKE AND MCHENRY COUNTIES THROUGH 145 PM CDT... AT 105 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR SILVER LAKE TO WONDER LAKE TO NEAR MARENGO. MOVEMENT WAS EAST AT 35 MPH. HAZARD...WINDS OF 45 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CRYSTAL LAKE, LAKE IN THE HILLS, ROUND LAKE BEACH, MCHENRY, WOODSTOCK, HUNTLEY, ROUND LAKE, ANTIOCH, FOX LAKE, LAKE VILLA, ISLAND LAKE, MARENGO, LINDENHURST, JOHNSBURG, LAKEMOOR, SPRING GROVE, WONDER LAKE, WADSWORTH, LAKEWOOD AND LONG LAKE. THIS INCLUDES... CHAIN O LAKES STATE PARK, MCHENRY COUNTY COLLEGE, MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS, AND MORAINE HILLS STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH $$