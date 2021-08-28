Gusty thunderstorms developing across the Chicago Metro area this hot and humid afternoon

WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-LAKE IL-OGLE-LEE-DE KALB-KANE-DUPAGE- LA SALLE-KENDALL-GRUNDY-KANKAKEE-NORTHERN COOK-CENTRAL COOK- SOUTHERN COOK-NORTHERN WILL-SOUTHERN WILL-EASTERN WILL-LAKE IN- PORTER- INCLUDING THE CITIES OF ROCKFORD, BELVIDERE, CRYSTAL LAKE, ALGONQUIN, MCHENRY, WOODSTOCK, WAUKEGAN, BUFFALO GROVE, MUNDELEIN, GURNEE, ROCHELLE, OREGON, BYRON, DIXON, DEKALB, SYCAMORE, AURORA, ELGIN, NAPERVILLE, WHEATON, DOWNERS GROVE, LOMBARD, CAROL STREAM, OTTAWA, STREATOR, LA SALLE, MENDOTA, MARSEILLES, OSWEGO, YORKVILLE, PLANO, MORRIS, COAL CITY, MINOOKA, KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, EVANSTON, DES PLAINES, SCHAUMBURG, PALATINE, NORTHBROOK, CHICAGO, CICERO, OAK LAWN, OAK PARK, LA GRANGE, CALUMET CITY, OAK FOREST, LEMONT, ORLAND PARK, PARK FOREST, JOLIET, BOLINGBROOK, PLAINFIELD, MOKENA, CHANNAHON, MANHATTAN, WILMINGTON, CRETE, PEOTONE, BEECHER, GARY, HAMMOND, MERRILLVILLE, PORTAGE, VALPARAISO, AND CHESTERTON 331 PM CDT SAT AUG 28 2021 ...THUNDERSTORMS WITH GUSTY WINDS THIS AFTERNOON... WIDELY SCATTERED THUNDERSTORMS WILL CONTINUE DEVELOPING ACROSS NORTHERN ILLINOIS AND NORTHWESTERN INDIANA THIS AFTERNOON. THE STRONGEST THUNDERSTORMS WILL PRODUCE TORRENTIAL DOWNPOURS, FREQUENT LIGHTNING, AND GUSTY WINDS STRONG ENOUGH TO DOWN SMALL TREE LIMBS AND TENTED STRUCTURES. MANY AREAS WILL STAY DRY, HOWEVER. KEEP AN EYE TO THE SKY, AND MOVE INDOORS IF YOU HEAR THUNDER.