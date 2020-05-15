Flash Flood Warning issued for northeastern Lake County in extreme northeast Illinois-Valid until 5:15 am

Weather
Posted: / Updated: 
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1245 AM CDT FRI MAY 15 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* FLASH FLOOD WARNING FOR...
  NORTHEASTERN LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 515 AM CDT.

* AT 1243 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING 
  TORRENTIAL RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO TWO INCHES OF RAIN 
  HAVE ALREADY FALLEN SINCE THURSDAY EVENING AND ANOTHER ONE TO TWO 
  INCHES OF RAIN ARE POSSIBLE WITHIN THE NEXT HOUR OR SO. FLASH 
  FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.

  HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, 
           HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER 
           DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.

* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
  WAUKEGAN, NORTH CHICAGO, GURNEE, MUNDELEIN, VERNON HILLS, ZION,
  GRAYSLAKE, LIBERTYVILLE, LAKE FOREST, BEACH PARK, LAKE VILLA, PARK
  CITY, GAGES LAKE, VENETIAN VILLAGE, LINDENHURST, HAWTHORN WOODS,
  GREEN OAKS, WADSWORTH, THIRD LAKE AND GRANDWOOD PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLASH FLOODING OF 
SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND 
UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.

TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.

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