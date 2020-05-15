Flash flood warning issued for east-central Cook County valid until 4:15 am Friday morning. One inch of rain in 10 minutes reported at Midway Airport

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED FLASH FLOOD WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1109 PM CDT THU MAY 14 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... EAST CENTRAL COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 415 AM CDT. * AT 1108 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING TORRENTIAL RAIN ACROSS PORTIONS OF THE WARNED AREA. THE COOPERATIVE OBSERVER THREE MILES SOUTHWEST OF MIDWAY AIRPORT REPORTED AROUND ONE INCH OF RAIN IN 10 MINUTES. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... CHICAGO, CICERO, OAK LAWN, BERWYN, OAK PARK, PARK RIDGE, MAYWOOD, BROOKFIELD, FRANKLIN PARK, HINSDALE, WESTCHESTER, LA GRANGE, FOREST PARK, JUSTICE, CHATHAM, RIVER FOREST, SUMMIT, LYONS, BURR RIDGE AND RIVERSIDE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLASH FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING.