First warnings of the evening issued. Severe thunderstorm warning for portions of Lee, Ogle, and Winnebago counties; valid until 7:00 pm CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
539 PM CDT TUE AUG 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 700 PM CDT.

* AT 538 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR APPLE RIVER TO NEAR WALNUT, MOVING NORTHEAST 
  AT 50 MPH. THE STRONGEST WINDS WITH THESE STORMS LOOK TO MOVE INTO 
  WESTERN AND CENTRAL OGLE AND WESTERN WINNEBAGO COUNTIES.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  ROCKFORD, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, DIXON, ROSCOE, ROCHELLE,
  SOUTH BELOIT, ROCKTON, BYRON, OREGON, MOUNT MORRIS, AMBOY, POLO,
  ROCKFORD AIRPORT, CHERRY VALLEY, WINNEBAGO, DAVIS JUNCTION,
  PECATONICA, FORRESTON AND DURAND.

THIS INCLUDES...  CASTLE ROCK STATE PARK, LEE COUNTY FAIRGROUNDS,
LOWDEN STATE PARK, OGLE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK CUT STATE PARK, ROCK
VALLEY COLLEGE, ROCKFORD RIVETS BASEBALL, ROCKFORD SPEEDWAY, SAUK
VALLEY COLLEGE, WHITE PINES STATE PARK, AND WINNEBAGO COUNTY
FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING ARE 
OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS 
ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, 
YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.88 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH

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