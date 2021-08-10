First warnings of the evening issued. Severe thunderstorm warning for portions of Lee, Ogle, and Winnebago counties; valid until 7:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 539 PM CDT TUE AUG 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 700 PM CDT. * AT 538 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR APPLE RIVER TO NEAR WALNUT, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH. THE STRONGEST WINDS WITH THESE STORMS LOOK TO MOVE INTO WESTERN AND CENTRAL OGLE AND WESTERN WINNEBAGO COUNTIES. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ROCKFORD, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, DIXON, ROSCOE, ROCHELLE, SOUTH BELOIT, ROCKTON, BYRON, OREGON, MOUNT MORRIS, AMBOY, POLO, ROCKFORD AIRPORT, CHERRY VALLEY, WINNEBAGO, DAVIS JUNCTION, PECATONICA, FORRESTON AND DURAND. THIS INCLUDES... CASTLE ROCK STATE PARK, LEE COUNTY FAIRGROUNDS, LOWDEN STATE PARK, OGLE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK CUT STATE PARK, ROCK VALLEY COLLEGE, ROCKFORD RIVETS BASEBALL, ROCKFORD SPEEDWAY, SAUK VALLEY COLLEGE, WHITE PINES STATE PARK, AND WINNEBAGO COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING ARE OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH