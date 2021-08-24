First warning just issued- Severe thunderstorm warning for portions of Lee, Ogle, Boone, and Winnebago counties in north-central Illinois; valid until 6:30 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 526 PM CDT TUE AUG 24 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WESTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 630 PM CDT. * AT 525 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR BRODHEAD TO NEAR FREEPORT TO NEAR GARDEN PLAIN, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ROCKFORD, BELVIDERE, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, DIXON, ROSCOE, ROCHELLE, SOUTH BELOIT, ROCKTON, POPLAR GROVE, BYRON, OREGON, MOUNT MORRIS, AMBOY, POLO, ROCKFORD AIRPORT, CANDLEWICK LAKE, CHERRY VALLEY, WINNEBAGO AND DAVIS JUNCTION. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 104 AND 123. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 45 AND 73. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 25. THIS INCLUDES... BOONE COUNTY FAIRGROUNDS, CASTLE ROCK STATE PARK, LEE COUNTY FAIRGROUNDS, LOWDEN STATE PARK, OGLE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK CUT STATE PARK, ROCK VALLEY COLLEGE, ROCKFORD RIVETS BASEBALL, ROCKFORD SPEEDWAY, SAUK VALLEY COLLEGE, WHITE PINES STATE PARK, AND WINNEBAGO COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH