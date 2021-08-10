Chicago to face a second straight day of intense heat and humidity. Heat advisory runs through 7pm this evening and will be in effect again Wednesday afternoon and evening with heat indices as high as 110 degrees.

URGENT - WEATHER MESSAGE NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 307 PM CDT TUE AUG 10 2021 WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-LAKE IL-OGLE-LEE-DE KALB-KANE-DUPAGE- LA SALLE-KENDALL-GRUNDY-KANKAKEE-LIVINGSTON-IROQUOIS-FORD- NORTHERN COOK-CENTRAL COOK-SOUTHERN COOK-NORTHERN WILL- SOUTHERN WILL-EASTERN WILL-LAKE IN-PORTER-NEWTON-JASPER-BENTON- INCLUDING THE CITIES OF ROCKFORD, BELVIDERE, CRYSTAL LAKE, ALGONQUIN, MCHENRY, WOODSTOCK, WAUKEGAN, BUFFALO GROVE, MUNDELEIN, GURNEE, ROCHELLE, OREGON, BYRON, DIXON, DEKALB, SYCAMORE, AURORA, ELGIN, NAPERVILLE, WHEATON, DOWNERS GROVE, LOMBARD, CAROL STREAM, OTTAWA, STREATOR, LA SALLE, MENDOTA, MARSEILLES, OSWEGO, YORKVILLE, PLANO, MORRIS, COAL CITY, MINOOKA, KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, PONTIAC, DWIGHT, FAIRBURY, WATSEKA, GILMAN, PAXTON, GIBSON CITY, EVANSTON, DES PLAINES, SCHAUMBURG, PALATINE, NORTHBROOK, CHICAGO, CICERO, OAK LAWN, OAK PARK, LA GRANGE, CALUMET CITY, OAK FOREST, LEMONT, ORLAND PARK, PARK FOREST, JOLIET, BOLINGBROOK, PLAINFIELD, MOKENA, CHANNAHON, MANHATTAN, WILMINGTON, CRETE, PEOTONE, BEECHER, GARY, HAMMOND, MERRILLVILLE, PORTAGE, VALPARAISO, CHESTERTON, ROSELAWN, KENTLAND, MOROCCO, RENSSELAER, DEMOTTE, FOWLER, AND OXFORD 307 PM CDT TUE AUG 10 2021 /407 PM EDT TUE AUG 10 2021/ ...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT /8 PM EDT/ THIS EVENING... ...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON CDT /1 PM EDT/ TO 7 PM CDT /8 PM EDT/ WEDNESDAY... * WHAT...FOR THE FIRST HEAT ADVISORY, HEAT INDEX VALUES UP TO 110. FOR THE SECOND HEAT ADVISORY, HEAT INDEX VALUES UP TO AROUND 105 EXPECTED. * WHERE...NORTH CENTRAL ILLINOIS, NORTHEAST ILLINOIS, AND NORTHWEST INDIANA * WHEN...FOR THE FIRST HEAT ADVISORY, UNTIL 7 PM CDT /8 PM EDT/ THIS EVENING. FOR THE SECOND HEAT ADVISORY, FROM NOON CDT /1 PM EDT/ TO 7 PM CDT /8 PM EDT/ WEDNESDAY. * IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR IN FEWER THAN 30 MINUTES WHEN IN DIRECT SUNLIGHT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.