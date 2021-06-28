Chicago National Weather Service Damage Survey results for June 25-26 tornadoes…

Weather

by:

Posted: / Updated: 
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
440 PM CDT MON JUN 28 2021 /540 PM EDT MON JUN 28 2021/

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 06/25/2021 AND 06/26/2021 TORNADOES...

.OVERVIEW...

ON THE EVENING OF JUNE 25, 2021, A THUNDERSTORM IN IROQUOIS 
COUNTY, IL WENT ON TO PRODUCE A MULTI-VORTEX EF-1 TORNADO THAT 
CAUSED DAMAGE IN AND NEAR THE TOWN OF DANFORTH. THE FOLLOWING DAY 
ON JUNE 26TH, ADDITIONAL THUNDERSTORMS FORMED ACROSS THE REGION 
AND PRODUCED THREE EF-0 TORNADOES IN THE NWS CHICAGO COUNTY 
WARNING AREA: ONE THAT TOUCHED DOWN IN DYER, IN AND TRACKED EAST- 
NORTHEASTWARD INTO SCHERERVILLE, ONE THAT MOVED THROUGH CRETE, IL,
AND ANOTHER THAT IMPACTED CHATSWORTH, IL. MOST OF THE DAMAGE 
CAUSED BY THESE TORNADOES WAS CONFINED TO TREE DAMAGE AND MINOR 
STRUCTURAL DAMAGE.


.DANFORTH TORNADO... 

RATING:EF-1 
ESTIMATED PEAK WIND:95 MPH 
PATH LENGTH /STATUTE/:1.5 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:250 YARDS
FATALITIES:0
INJURIES:0

START DATE:06/25/2021
START TIME:8:06 PM CDT
START LOCATION:1 SW DANFORTH

END DATE:06/25/2021 
END TIME:8:11 PM CDT 
END LOCATION:DANFORTH

AN NWS STORM SURVEY TEAM DETERMINED THAT AN EF-1 TORNADO WITH 
PEAK ESTIMATED WIND SPEEDS OF 95 MPH TOUCHED DOWN APPROXIMATELY 1 
MILE SOUTHWEST OF DANFORTH. THE TORNADO CROSSED INTERSTATE 57 AND 
CAUSED MINOR DAMAGE TO TREES, HOUSES, AND A GRAIN SILO BEFORE 
LIFTING SHORTLY AFTER IT ENTERED THE SOUTHWEST SIDE OF DANFORTH.

NOTE: VIDEO SHOWS THIS TORNADO TO HAVE MULTIPLE VORTICES BUT THE 
GROUND SURVEY COULD NOT IDENTIFY SEPARATE TRACKS SO THE MAXIMUM 
WIDTH WAS ESTIMATED OFF OF THE PRIMARY VORTEX TRACK.


.DYER TO SCHERERVILLE TORNADO... 

RATING:EF-0 
ESTIMATED PEAK WIND:75 MPH 
PATH LENGTH /STATUTE/:3.3 MILES 
PATH WIDTH /MAXIMUM/:250 YARDS 
FATALITIES:0
INJURIES:0

START DATE:06/26/2021 
START TIME:1:29 PM CDT 
START LOCATION:2 SSW DYER

END DATE:06/26/2021 
END TIME:1:34 PM CDT 
END LOCATION:1 W SCHERERVILLE

SURVEY SUMMARY: 

AN NWS STORM SURVEY FOUND DAMAGE CONSISTENT WITH AN EF-0 TORNADO 
WITH ESTIMATED PEAK WINDS SPEEDS OF 75 MPH EXTENDING FROM NEAR THE
ILLINOIS/INDIANA STATE LINE IN DYER TO THE WEST SIDE OF 
SCHERERVILLE. PRIMARILY TREE DAMAGE WAS FIRST NOTED NEAR THE 
INTERSECTION OF 81ST AVE. AND SHEFFIELD AVE. IN DYER. THE TORNADO 
PRODUCED MORE TREE DAMAGE AS IT MOVED EAST-NORTHEAST THROUGH DYER 
BEFORE IT CROSSED U.S. ROUTE 41 AND LIFTED JUST SOUTH OF U.S. 
ROUTE 30 IN SCHERERVILLE.


.CRETE TORNADO... 

RATING:EF-0 
ESTIMATED PEAK WIND:70 MPH 
PATH LENGTH /STATUTE/:4.1 MILES 
PATH WIDTH /MAXIMUM/:100 YARDS 
FATALITIES:0
INJURIES:0

START DATE:06/26/2021 
START TIME:2:06 PM CDT 
START LOCATION:1 SW CRETE

END DATE:06/26/2021 
END TIME:2:12 PM CDT 
END LOCATION:3 ENE CRETE

SURVEY SUMMARY: 

AN NWS STORM SURVEY FOUND DAMAGE CONSISTENT WITH AN EF-0 TORNADO 
WITH ESTIMATED PEAK WINDS SPEEDS OF 70 MPH WITHIN THE VILLAGE OF 
CRETE. PRIMARILY TREE DAMAGE STARTED NEAR THE INTERSECTION OF OLD 
MONEE RD. AND SANGAMON ST.. THE DAMAGE EXTENDED NORTHEAST THROUGH 
CRETE, CROSSING MAIN ST. NEAR BURVILLE RD. AND ENDING NEAR RONALD 
RD. JUST WEST OF ILLINOIS ROUTE 394.


.CHATSWORTH TORNADO... 

RATING:EF-0 
ESTIMATED PEAK WIND:85 MPH 
PATH LENGTH /STATUTE/:0.7 MILES 
PATH WIDTH /MAXIMUM/:75 YARDS 
FATALITIES:0
INJURIES:0

START DATE:06/26/2021 
START TIME:4:36 PM CDT 
START LOCATION:CHATSWORTH

END DATE:06/26/2021 
END TIME:4:37 PM CDT 
END LOCATION:CHATSWORTH

SURVEY SUMMARY: 

AN NWS STORM SURVEY FOUND DAMAGE CONSISTENT WITH A BRIEF EF-0 
TORNADO WITH ESTIMATED PEAK WINDS SPEEDS OF 85 MPH ON THE 
SOUTHEAST SIDE OF CHATSWORTH. DAMAGE CONSISTED OF A BLOWN OUT 
GARAGE DOOR, DISPLACED PLAYGROUND EQUIPMENT, SEVERAL DOWNED 
BRANCHES AND LIMBS, AND A BLOWN OVER PARKED CAMPER.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Popular

Latest News

More News