Another tornado warning just issued for portions of Ogle and DeKalb counties, valid until 5:30 pm

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 434 PM CDT MON AUG 9 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHWESTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 515 PM CDT. * AT 434 PM CDT, A CONFIRMED TORNADO WAS LOCATED NEAR KIRKLAND, OR 11 MILES NORTHWEST OF DEKALB, MOVING EAST AT 25 MPH. HAZARD...DAMAGING TORNADO. SOURCE...WEATHER SPOTTERS CONFIRMED TORNADO. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... DEKALB, SYCAMORE, GENOA AND CORTLAND. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.