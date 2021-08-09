All severe weather watches and warnings have expired… All clear for now, but more severe weather possible Tuesday.

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A long day of tornadoes, severe thunderstorms, and heavy rainfall has come to an end. While Monday’s storms produced some damage and flooding, it appears that there were no injuries or fatalities associated with them.

Below is a preliminary list of Monday’s rainfall and severe weather events compiled by the National Weather Service in Romeoville.

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT...SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
1131 PM CDT MON AUG 9 2021

..TIME...   ...EVENT...      ...CITY LOCATION...     ...LAT.LON...
..DATE...   ....MAG....      ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE....
            ..REMARKS..

0948 PM     HEAVY RAIN       1 WNW SOUTH ELGIN       42.00N 88.31W
08/09/2021  M2.65 INCH       KANE               IL   PUBLIC           

            RAINFALL TOTAL FOR THE DAY. 

0658 PM     TORNADO          1 WSW CAMPTON HILLS     41.93N 88.42W
08/09/2021                   KANE               IL   TRAINED SPOTTER  

            MULTIPLE REPORTS OF A BRIEF TORNADO NEAR 
            CAMPTON HILLS. 

0644 PM     TORNADO          1 ESE LILY LAKE         41.95N 88.46W
08/09/2021                   KANE               IL   AMATEUR RADIO    

            MULTIPLE REPORTS OF A WEAK TORNADO NEAR LILY 
            LAKE. 

0631 PM     TORNADO          1 S VIRGIL              41.93N 88.54W
08/09/2021                   KANE               IL   AMATEUR RADIO    

            RAIN-WRAPPED TORNADO REPORTED NEAR BEITH 
            ROAD AND MEREDITH ROAD. 

0629 PM     FUNNEL CLOUD     3 NE MAPLE PARK         41.94N 88.56W
08/09/2021                   KANE               IL   AMATEUR RADIO    

            TORNADO ON THE GROUND NORTHEAST OF MAPLE 
            PARK. 

0621 PM     HEAVY RAIN       ISLAND LAKE             42.27N 88.20W
08/09/2021  M2.78 INCH       LAKE               IL   TRAINED SPOTTER  

            RAINFALL AT PERSONAL WEATHER STATION SINCE 7 
            AM. 

0618 PM     TORNADO          4 ESE SYCAMORE          41.96N 88.62W
08/09/2021                   DE KALB            IL   TRAINED SPOTTER  

            TORNADO ON THE GROUND EAST OF SYCAMORE. 
            POSSIBLE DAMAGE TO STRUCTURES. 

0617 PM     TORNADO          2 SE SYCAMORE           41.96N 88.66W
08/09/2021                   DE KALB            IL   TRAINED SPOTTER  

            TORNADO ON THE GROUND EAST OF SPOTTER AT 
            BETHANY ROAD AND IL-23. 

0613 PM     TORNADO          2 SSE SYCAMORE          41.97N 88.67W
08/09/2021                   DE KALB            IL   BROADCAST MEDIA  

            TV CREW REPORTS DAMAGE TO TREES AND POWER 
            LINES NEAR BETHANY ROAD AND FENSTERMAKER 
            ROAD NEAR SYCAMORE. TIME ESTIMATED BY RADAR. 

0605 PM     FUNNEL CLOUD     3 WSW SYCAMORE          41.97N 88.74W
08/09/2021                   DE KALB            IL   TRAINED SPOTTER  

            MULTIPLE REPORTS RECEIVED OF WALL CLOUD WITH 
            POSSIBLE FUNNELS BETWEEN DEKALB AND 
            SYCAMORE. 

0602 PM     TORNADO          1 NW PAW PAW            41.70N 89.00W
08/09/2021                   LEE                IL   NWS EMPLOYEE     

            MULTIPLE REPORTS OF BRIEF TORNADO TOUCHDOWN. 

0528 PM     TORNADO          2 SW ESMOND             42.01N 88.96W
08/09/2021                   OGLE               IL   TRAINED SPOTTER  

            UPDATES PREVIOUS TORNADO REPORT FROM 2 SW 
            ESMOND. NUMEROUS REPORTS OF SMALL TORNADO 
            WITH VISIBLE DEBRIS ON THE GROUND. VIDEO 
            SHARED TO SOCIAL MEDIA SHOWS SMALL TORNADO 
            ON THE GROUND MOVING EAST ALONG IL-64 FOR 
            SEVERAL MINUTES. 

0526 PM     TORNADO          2 WSW BURLINGTON        42.05N 88.58W
08/09/2021                   KANE               IL   LAW ENFORCEMENT  

            CORRECTS AND UPDATES PREVIOUS TSTM WND DMG 
            REPORT FROM 2 WSW BURLINGTON. KANE COUNTY 
            SHERIFFS OFFICE REPORTS DAMAGE TO A 
            STRUCTURE ALONG PLANK ROAD NEAR EAGLE ROAD. 
            CONFIRMED TORNADO WITH THIS DAMAGE GIVEN 
            TORNADO DEBRIS SIGNATURE ON KLOT FROM ABOUT 
            5:24 PM UNTIL 5:33 PM. TIME ESTIMATED BY 
            RADAR. 

0452 PM     TORNADO          3 SW KINGSTON           42.07N 88.80W
08/09/2021                   DE KALB            IL   PUBLIC           

            MULTIPLE REPORTS OF A TORNADO SOUTH OF 
            KENTLAND AND KINGSTON. 

0448 PM     TORNADO          1 N MCHENRY             42.36N 88.27W
08/09/2021                   MCHENRY            IL   LAW ENFORCEMENT  

            MCHENRY PD REPORTS POSSIBLE TORNADO NEAR 
            BLAKE ROAD AND RICHMOND ROAD IN MCHENRY. 

0440 PM     TSTM WND DMG     1 ESE MCCULLOM LAKE     42.36N 88.27W
08/09/2021                   MCHENRY            IL   LAW ENFORCEMENT  

            DAMAGE TO PORCHES ALONG EVERGREEN CIRCLE IN 
            MCHENRY. TIME ESTIMATED BY RADAR. 

0432 PM     TORNADO          2 SE ESMOND             42.02N 88.91W
08/09/2021                   DE KALB            IL   PUBLIC           

            MULTIPLE REPORTS OF A TORNADO SOUTHEAST OF 
            ESMOND. 

0430 PM     FUNNEL CLOUD     MONROE CENTER           42.10N 89.00W
08/09/2021                   OGLE               IL   BROADCAST MEDIA  

            TV CREW SPOTTED FUNNEL CLOUD FOR 5-10 
            SECONDS NEAR MONROE CENTER. 

0410 PM     FLOOD            3 SE BELVIDERE          42.23N 88.80W
08/09/2021                   BOONE              IL   TRAINED SPOTTER  

            FLOODING OF SMALL STREAMS AND DITCHES. 
            RELAYED VIA SPOTTER NETWORK. 

0405 PM     FLOOD            1 E ROCKFORD            42.27N 89.07W
08/09/2021                   WINNEBAGO          IL   PUBLIC           

            MULTIPLE VIDEOS SHARED VIA SOCIAL MEDIA SHOW 
            MINOR STREET FLOODING IN ROCKFORD. 

0355 PM     FLOOD            1 NNW ROCKFORD          42.29N 89.11W
08/09/2021                   WINNEBAGO          IL   BROADCAST MEDIA  

            PHOTO SHARED VIA SOCIAL MEDIA BY BROADCAST 
            MEDIA SHOWS MINOR FLOODING OF AUBURN STREET 
            NEAR RUSSELL AVENUE. TWO LANES BLOCKED, ROAD 
            CLOSED BY POLICE. 

0330 PM     HEAVY RAIN       1 NE ROCKFORD           42.29N 89.07W
08/09/2021  M2.52 INCH       WINNEBAGO          IL   PUBLIC           

            UPDATES PREVIOUS HEAVY RAIN REPORT FROM 1 NE 
            ROCKFORD. PRIVATE WEATHER STATION REPORTS 
            2.52 INCHES OVER 30 MINUTES AND 1.82 INCHES 
            OVER 20 MINUTES JUST NORTH OF DOWNTOWN 
            ROCKFORD. STORM TOTAL SINCE 2:00 PM IS 2.53 
            INCHES. 

0305 PM     FLOOD            1 S LOVES PARK          42.30N 89.06W
08/09/2021                   WINNEBAGO          IL   PUBLIC           

            NUMEROUS PUBLIC REPORTS OF STREET FLOODING 
            RECEIVED VIA MPING IN ROCKFORD AND LOVES 
            PARK AREAS. 

1200 PM     HEAVY RAIN       2 SSE WOODSTOCK         42.28N 88.43W
08/09/2021  M4.40 INCH       MCHENRY            IL   PUBLIC           

            PRIVATE WEATHER STATION REPORTED 4.4 INCHES 
            SINCE 6:00 AM, WITH ABOUT 2 INCHES IN 1 HOUR 
            ENDING AT 10:25 AM. 

1200 PM     HEAVY RAIN       2 WSW MARENGO           42.24N 88.65W
08/09/2021  M4.54 INCH       MCHENRY            IL   PUBLIC           

            PRIVATE WEATHER STATION REPORTED 4.54 INCHES 
            SINCE 6:00 AM, WITH OVER 2.8 INCHES IN 90 
            MINUTES. 

1200 PM     HEAVY RAIN       1 WSW WOODSTOCK         42.31N 88.48W
08/09/2021  M4.21 INCH       MCHENRY            IL   PUBLIC           

            PRIVATE WEATHER STATION REPORTED 4.21 INCHES 
            SINCE 6:00 AM, WITH OVER 1.9 INCHES IN 1 
            HOUR ENDING 10:15 AM. 

1200 PM     HEAVY RAIN       2 SE MARENGO            42.24N 88.59W
08/09/2021  E4.55 INCH       MCHENRY            IL   PUBLIC           

            PRIVATE WEATHER STATION REPORTS 4.55 INCHES 
            SINCE 6:00 AM, WITH OVER 2 INCHES IN 1 HOUR 
            ENDING AT 10:00 AM. 

1200 PM     HEAVY RAIN       3 SW TIMBERLANE         42.30N 88.90W
08/09/2021  M4.68 INCH       BOONE              IL   PUBLIC           

            PRIVATE WEATHER STATION REPORTED 4.68 INCHES 
            SINCE 6:00 AM, WITH OVER 2.5 INCHES IN 1 
            HOUR ENDING AT 9:30 AM. 

1145 AM     HEAVY RAIN       2 NE GARDEN PRAIRIE     42.28N 88.69W
08/09/2021  M4.46 INCH       MCHENRY            IL   PUBLIC           

            PRIVATE WEATHER STATION REPORTED 4.46 INCHES 
            SINCE 6:00 AM, WITH OVER 2.2 INCHES IN 1 
            HOUR ENDING 9:55 AM. 

0930 AM     HEAVY RAIN       1 WNW CHERRY VALLEY     42.24N 88.98W
08/09/2021  M2.19 INCH       WINNEBAGO          IL   TRAINED SPOTTER  

            2.19 INCHES AS OF 9:30 AM, WITH 1.92 INCHES 
            IN 1 HOUR.

With a hot and humid air mass in place, conditions are primed for another round of severe weather on Tuesday.

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