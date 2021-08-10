All severe thunderstorm warnings for Illinois have expired. Severe thunderstorm warnings remain in effect for northern portions of Lake and Porter counties in northwest Indiana until 9:15 pm. Severe Thunderstorm Watch #420 canceled for areas west of Chicago

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WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 420/421
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
831 PM CDT TUE AUG 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 420 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS CANCELS 4 COUNTIES

IN NORTHEAST ILLINOIS

DUPAGE                GRUNDY                KENDALL              
LAKE IL               

THIS INCLUDES THE CITIES OF BUFFALO GROVE, CAROL STREAM, 
COAL CITY, DOWNERS GROVE, GURNEE, LOMBARD, MINOOKA, MORRIS, 
MUNDELEIN, NAPERVILLE, OSWEGO, PLANO, WAUKEGAN, WHEATON, 
AND YORKVILLE.

$$

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 420 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  WILL                  

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, CHICAGO, EVANSTON, 
JOLIET, LEMONT, OAK LAWN, ORLAND PARK, PARK FOREST, SCHAUMBURG, 
AND WILMINGTON.

$$

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 420 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL       
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL      
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL       

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 421 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT
WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN NORTHEAST ILLINOIS

KANKAKEE              

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

JASPER                LAKE IN               NEWTON               
PORTER                

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOURBONNAIS, CHESTERTON, DEMOTTE, 
GARY, HAMMOND, KANKAKEE, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, 
PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, AND VALPARAISO.

$$

LMZ743>745-777-779-110700-
/O.CON.KLOT.SV.A.0421.000000T0000Z-210811T0700Z/

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 421 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT
WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

CALUMET HARBOR IL TO GARY IN                
GARY TO BURNS HARBOR IN                     
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN            
LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5NM
OFFSHORE TO MID LAKE       
LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY IN 5NM
OFFSHORE TO MID LAKE         

$$

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