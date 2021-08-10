All severe thunderstorm warnings for Illinois have expired. Severe thunderstorm warnings remain in effect for northern portions of Lake and Porter counties in northwest Indiana until 9:15 pm. Severe Thunderstorm Watch #420 canceled for areas west of Chicago

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 420/421 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 831 PM CDT TUE AUG 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 420 FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS CANCELS 4 COUNTIES IN NORTHEAST ILLINOIS DUPAGE GRUNDY KENDALL LAKE IL THIS INCLUDES THE CITIES OF BUFFALO GROVE, CAROL STREAM, COAL CITY, DOWNERS GROVE, GURNEE, LOMBARD, MINOOKA, MORRIS, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OSWEGO, PLANO, WAUKEGAN, WHEATON, AND YORKVILLE. $$ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 420 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST ILLINOIS COOK WILL THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, CHICAGO, EVANSTON, JOLIET, LEMONT, OAK LAWN, ORLAND PARK, PARK FOREST, SCHAUMBURG, AND WILMINGTON. $$ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 420 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL SEVERE THUNDERSTORM WATCH 421 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHEAST ILLINOIS KANKAKEE IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF BOURBONNAIS, CHESTERTON, DEMOTTE, GARY, HAMMOND, KANKAKEE, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, AND VALPARAISO. $$ LMZ743>745-777-779-110700- /O.CON.KLOT.SV.A.0421.000000T0000Z-210811T0700Z/ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 421 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS CALUMET HARBOR IL TO GARY IN GARY TO BURNS HARBOR IN BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5NM OFFSHORE TO MID LAKE LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY IN 5NM OFFSHORE TO MID LAKE $$