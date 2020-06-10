A third tornado warning just issued for northeast Kankakee County,- also valid until 7:30 pm

NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 701 PM CDT TUE JUN 9 2020 ILC091-100030- /O.CON.KLOT.TO.W.0011.000000T0000Z-200610T0030Z/ KANKAKEE IL- 701 PM CDT TUE JUN 9 2020 ...A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR NORTHEASTERN KANKAKEE COUNTY... AT 700 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 5 MILES WEST OF MOMENCE, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... GRANT PARK AROUND 710 PM CDT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.