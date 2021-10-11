A Strong thunderstorm will impact portions of southeastern Cook and northwestern Lake County, IN…

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AT 519 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER
LYNWOOD, OR OVER MUNSTER, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
SOUTH CHICAGO, HAMMOND, GARY, CALUMET CITY, MERRILLVILLE, CHICAGO 
HEIGHTS, SOUTH SHORE, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, LANSING, HIGHLAND, 
MUNSTER, DOLTON, PARK FOREST, HOMEWOOD, STEGER, SOUTH HOLLAND, 
GRIFFITH, DYER AND SOUTH DEERING.

THIS INCLUDES...  INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, PURDUE UNIVERSITY
NORTHWEST HAMMOND, ILLIANA MOTOR SPEEDWAY, PRAIRIE STATE COLLEGE,
SOUTH SHORE RAIL CATS BASEBALL, AND SOUTH SUBURBAN COLLEGE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR NORTHEASTERN
ILLINOIS...AND NORTHWESTERN INDIANA.

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