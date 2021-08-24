A strong thunderstorm moving into portions of McHenry and Boone counties; valid through 4:45 pm

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 421 PM CDT TUE AUG 24 2021 ILZ004-005-242145- BOONE IL-MCHENRY IL- 421 PM CDT TUE AUG 24 2021 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHWESTERN MCHENRY AND NORTHEASTERN BOONE COUNTIES THROUGH 445 PM CDT... AT 421 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR CAPRON, OR NEAR HARVARD, MOVING NORTHEAST AT 15 MPH. HAZARD...WINDS IN EXCESS OF 40 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HARVARD, CAPRON AND CHEMUNG. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS.