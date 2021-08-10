A severe thunderstorm warning has now been issued for portions of Grundy, Kane, and Kendall counties; valid until 8:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 638 PM CDT TUE AUG 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHERN GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 638 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR WATERMAN TO NEAR MARSEILLES, MOVING EAST AT 30 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, JOLIET, PLAINFIELD, OSWEGO, WEST CHICAGO, BATAVIA, GENEVA, YORKVILLE, MORRIS, CHANNAHON, MINOOKA, PLANO, SANDWICH, MONTGOMERY, NORTH AURORA, SUGAR GROVE, BOULDER HILL, ELBURN, NEWARK AND BIG ROCK. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-80 BETWEEN MILE MARKERS 104 AND 122. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 102 AND 120. THIS INCLUDES... AURORA UNIVERSITY, FERMILAB, GEBHARD WOODS STATE PARK, GRUNDY COUNTY SPEEDWAY AND FAIRGROUNDS, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, AND WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH