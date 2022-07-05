BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 806 PM CDT TUE JUL 5 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... WESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 900 PM CDT. * AT 805 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO CAMPTON HILLS TO ELGIN, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, SCHAUMBURG, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, BARTLETT, STREAMWOOD, CAROL STREAM, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ST. CHARLES, WOODRIDGE, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, GENEVA, CAMPTON HILLS AND ROSELLE. THIS INCLUDES...SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL, AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
A severe thunderstorm warning has just issued for portions of Kane, DuPage, and Cook counties; valid through 9:00 pm CDT
by: Steve Kahn
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