BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
533 PM CDT WED MAY 25 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  EASTERN KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN IROQUOIS COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS...
  NORTHWESTERN NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  SOUTHWESTERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 615 PM CDT.

* AT 532 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR MOROCCO,
  MOVING NORTH AT 45 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  LOWELL, MANTENO, MOMENCE, MOROCCO, LAKE VILLAGE, GRANT PARK, ST.
  ANNE, HOPKINS PARK, SUN RIVER TERRACE, BEAVERVILLE, DONOVAN,
  SCHNEIDER AND SUMAVA RESORTS.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-57 BETWEEN MILE MARKERS 323 AND 324.

THIS INCLUDES...  US 41 DRAGWAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.75 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH