A new tornado warning issued for Kane County; valid until 7:30 pm

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 650 PM CDT MON AUG 9 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR...   EAST CENTRAL KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 730 PM CDT. * AT 650 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A    TORNADO WAS LOCATED OVER CAMPTON HILLS, MOVING EAST AT 25 MPH.    THIS STORM HAS A HISTORY OF PRODUCING TORNADOES.    HAZARD...TORNADO.   SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.   IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT             SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.             DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE             DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...   ST. CHARLES AND VALLEY VIEW AROUND 705 PM CDT.   BARTLETT, GENEVA, SOUTH ELGIN AND WAYNE AROUND 710 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE WEST CHICAGO AND BATAVIA. THIS INCLUDES...  KANE COUNTY COUGARS BALLPARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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