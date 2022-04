CHICAGO — No es secreto que en Chicago se encuentra una variedad de deliciosos tacos, pero de acuerdo con nuestros lectores, hay cinco negocios que sobresalieron del resto.

En febrero, el equipo de WGN News Now les pidió que sometieran sus recomendaciones del negocio con los mejores tacos de la cuidad. De esas respuestas se creo una encuesta con las 12 localidades mas sugeridas. Esos resultados nos dieron las 5 localidades con los que persona de la comunidad dijeron tienen los mejores tacos.

Aquí están esos cinco negocios sin ninguna orden en particular.

Raymond’s Tacos

Assortment of tacos

Restaurant exterior

Taco close-up

Restaurant interior

Menu 1

Menu 2

Menu 3

One more taco picture

Esto es lo que algunos de los fanáticos de Raymond’s Tacos enviaron por correo electrónico:

La Pasadita

The tacos at La Pasadita

Restaurant exterior

Taco close-up

Restaurant interior

Menu 1

Menu 2

Menu 3

One more taco photo

La Pasadita abrió sus puertas en 1976 sobre la calle N. Ashland. Su taco mas popular es el taco de asada con su salsa verde casera.

1140 N. Ashland Ave.

Esto es lo que algunos de los fanáticos de La Pasadita enviaron por correo electrónico:

“Cuando voy a comer ahí empiezo con 3 y termino con 8.”

Luis A.

“La carne de los tacos literalmente deja tu boca con una increíble sed de más mientras te hacen agua la boca con los sabrosos jugos.”

Ben R.

“La cebolla y cilantro con la asada es perfección sobre la tortilla.”

Paul W.

Paco’s Tacos

Assortment of tacos

Restaurant exterior (yes, the original location is inside a grocery store)

Taco close-up

Restaurant interior

The counter

Menu

They have two stand-along locations as well

Taco extreme close-up

The grill

One more taco picture

Storefront

Esto es lo que algunos de los fanáticos de Paco’s Tacos enviaron por correo electrónico:

He estado yendo aquí por más de 3 décadas y recomendó este lugar a todos. Ya no vivo en el vecindario, pero conduzco mas de una hora solo para estos tacos de bistec.

Gabriel T.

“Ir es como pedir el mejor bistec que hayas probado. Todo es fresco y literalmente se derrite en la boca.”

Peter M.

“Los ingredientes siempre son frescos. ¡Es auténtico! No es grasoso, los sabores siempre aparecen, no importa lo que pidas; ya sean tacos o sus burritos, gorditas, etc. No te puedes equivocar. Este lugar siempre satisfará tus antojos y necesidades de auténticos tacos mexicanos.”

Rasheedah

Zacatacos

Otro negocio favorito fue Zacatacos. Con cinco ubicaciones, principalmente en el parte sur de Chicago, no es difícil encontrar una opción para probar sus tacos.

De acuerdo con su sitio web, Zacatacos simplemente significa “tacos para llevar”. Ubicado en medio de la comunidad de Westlawn, Zacatacos abrió sus puertas en noviembre de 1996. Fue una de las primeras taquerías en el antiguo barrio Lituano Polaco. Ellos se describen como una taquería familiar con un concepto simple: platillos mexicanos tradicionales con sabor casero fresco.

Esto es lo que algunos de los fanáticos de Zacatacos enviaron por correo electrónico:

“Carne jugosa con buenos condimentos. El taco tiene suficiente carne y se combina muy bien con cebolla y cilantro.”

Giselle S.

“Tacos al pastor. Lo han asado lentamente con la piña encima. Es lo mejor.”

Ryan C.

“Tiene un sabor a carbón. Me recuerda a las carnes asadas con familia durante el verano.”

Marisela R.

Taquería El Milagro

Completando sus cinco mejores tacos en Chicago es un nombre que muchos reconocen por sus tortillas. Taquerías El Milagro comenzó en 1950. Tienen tres localidades a través de la cuidad sirviendo tortillas y una variedad de comida, que incluye tacos.

Esto es lo que algunos de los fanáticos de Taquería El Milagro enviaron por correo electrónico:

“Cuando muerdes el taco el sabor estalla en tu boca y baila con tu alma.”

Jada B.

“Ordene algunos para comerse en el negocio y otros para llevar porque definitivamente querrá más mas tarde.”

MJ

“Los sabores son ricos y distintos.”

Vic. S.

(Se hicieron varios intentos para configurar una historia/sesión de fotos con este restaurante, pero hasta el momento no han contestado el pedido.)