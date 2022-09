CHICAGO — It’s officially fall in the Chicago area meaning pumpkin patches are ready to welcome everyone to celebrate the fall season.

Check out some of the pumpkin farms and patches you can visit in the area:

Abbey Farms

2855 Hard Rd.

Aurora, IL 60502

abbeyfarms.org

Bengtson’s Pumpkin Farm and Fall Fest

13341 W. 151st St.

Homer Glen, IL 60491

pumpkinfarm.com

Photo courtesy of Bengtson’s Pumpkin Farm

County Line Orchard

200 S. County Line Rd.

Hobart, IN 46342

countylineorchard.com

Dave’s Pumpkins

9112 W Algonquin Road

Huntley, IL 60142

davespumpkins.com

Didier Farms

16678 Aptakisic Rd.

Lincolnshire, IL 60069

didierfarms.com

Dollinger Family Farms

7420 E. Hansel Road

Channahon, IL 60410

dollingerfarms.com

Goebbert’s Pumpkin Patch

42W813 Reinking Rd.

Pingree Grove IL 60140

goebberts.com

Jack’s Pumpkin Pop-Up

1265 W. Le Moyne St.

Chicago, IL 60622

jackspumpkinpopup.com

Photo courtesy of Jack’s Pumpkin Pop-Up

Johansen Farms Children’s Zoo

710 W. Boughton Rd.

Bolingbrook, IL 60440

johansenfarms.com

Kroll’s Fall Harvest Farm

13236 W Townline Rd.

Waukegan, IL 60087

krollsfarm.com

Puckerville Farms

13332 Bell Rd.

Lemont, IL 60439

puckervileafarms.com

Sonny Acres Farm

29W310 North Ave.

West Chicago, IL 60185

sonnyacres.com