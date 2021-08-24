Severe thunderstorm watch #462 has now been extended east to cover Cook, DuPage, and Lake counties and will be in effect until 11:00 pm CDT

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 462 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 636 PM CDT TUE AUG 24 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 462 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE LAKE IL THIS INCLUDES THE CITIES OF BUFFALO GROVE, CAROL STREAM, CHICAGO, DOWNERS GROVE, EVANSTON, GURNEE, LEMONT, LOMBARD, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, PARK FOREST, SCHAUMBURG, WAUKEGAN, AND WHEATON. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 462 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS KANE MCHENRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BYRON, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, ELGIN, MCHENRY, OREGON, ROCHELLE, ROCKFORD, SYCAMORE, AND WOODSTOCK.