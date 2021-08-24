Severe thunderstorm watch #462 has now been extended east to cover Cook, DuPage, and Lake counties and will be in effect until 11:00 pm CDT

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Posted: / Updated: 
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 462
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
636 PM CDT TUE AUG 24 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 462 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                LAKE IL              

THIS INCLUDES THE CITIES OF BUFFALO GROVE, CAROL STREAM, CHICAGO,
DOWNERS GROVE, EVANSTON, GURNEE, LEMONT, LOMBARD, MUNDELEIN, 
NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, PARK FOREST, SCHAUMBURG, 
WAUKEGAN, AND WHEATON.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 462 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 DE KALB               LEE                  
OGLE                  WINNEBAGO             

IN NORTHEAST ILLINOIS

KANE                  MCHENRY               

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BYRON, 
CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, ELGIN, MCHENRY, OREGON, ROCHELLE, 
ROCKFORD, SYCAMORE, AND WOODSTOCK.

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