How you can help out-of-work tipped employees in your neighborhood

Close up of a glass of wine and a beer in a bar

While most Americans wait on a stimulus check, out of work tipped employees remain skeptical on how far $1,200 will take them.

“My rent is $1,200, so that gets me caught up from March,” said a tipped employee in River North.

Below are a list of bars, venues and restaurants that have set up emergency relief funds for their employees.

ALBANY PARK

Bokeh: GoFundMe link

Montrose Saloon: GoFundMe link

Nick’s Billiards: GoFundMe link

Plant Shop: GoFundMe link

Surge Coffee Bar & Billiards: GoFundMe link

Twisted Hippo Taproom and Eatery: GoFundMe link

ANDERSONVILLE

Anteprima: GoFundMe link

Bongo Room: GoFundMe link

Elixir Lounge: GoFuneMe link

Hamburger Mary’s / Mary’s Attic: GoFundMe link

Hopleaf: GoFuneMe link

Jerry’s Sandwiches: GoFundMe link

La Colombe: GoFundMe link

Little Bad Wolf: GoFundMe link

Lost Larson: GoFundMe link

Marty’s: GoFundMe link

Passerotto: GoFundMe link

Taste of Heaven: GoFundMe link

AVONDALE

Avondale Bowl: GoFundMe link

Avondale Coffee Club: GoFundMe link

Avondale Tap: GoFundMe link

Beer Temple: GoFundMe link

Brew Brew Coffee & Tea: GoFundMe link

Crown Liquors: GoFundMe link

DMen Tap: GoFundMe link

Kuma’s Corner: GoFundMe link

Late Bar: GoFundMe link

Ludlow Liquors: GoFundMe link

Reed’s Local: GoFundMe link

Sleeping Village: GoFundMe link

SmallBar: GoFundMe link

BRIDGEPORT

Bridgeport Coffee: GoFundMe link

Maria’s Packaged Goods: GoFundMe link

BUCKTOWN

Bucktown Pub: GoFundMe link

Floyd’s Pub: GoFundMe link

Gallery Cabaret: GoFundMe link

Jack & Gingers: GoFundMe link

Royal Grocer & Co.: GoFundMe link

BUENA PARK

The Bar on Buena: GoFundMe link

The Holiday Club: GoFundMe link

EDGEWATER

Uncommon Ground: GoFundMe link

FULTON MARKET

Blind Barber: GoFundMe link

Clover: GoFundMe link

Emporium: GoFundMe link

Federales: GoFundMe link

GOOSE ISLAND

Joe’s on Weed Street: GoFundMe link

Monty’s Tap: GoFundMe link

PRYSM Nightclub: GoFundMe link

HUMBOLDT PARK

The Continental: GoFundMe link

Empty Bottle: GoFundMe link

HYDE PARK

The Dandy Crown: GoFundMe link

The Promontory: GoFundMe link

IRVING PARK

Christina’s Place: GoFundMe link

ERIS Brewery & Cider House: GoFundMe link

Live Wire Lounge: GoFundMe link

Templestowe Pub: GoFundMe link

LAKE VIEW

AJ Hudson’s Public House: GoFundMe link

Beermiscuous: GoFundMe link

Berlin: GoFundMe link

The Butcher’s Tap: GoFundMe link

Ceres’ Table: GoFundMe link

F. O’Mahony’s: GoFundMe link

Kirkwood: GoFundMe link

Lincoln Tap Room: GoFundMe link

Long Room: GoFundMe link

Matilda: GoFundMe link

Mfk: GoFundMe link

Sheffield’s Wine & Beer Garden: GoFundMe link

Vaughan’s Pub: GoFundMe link

LINCOLN PARK

aliveOne: GoFundMe link

Broken Barrel Bar: GoFundMe link

Happy’s Bamboo Bar & Lounge: GoFundMe link

The Galway Arms: GoFundMe link

Delilah’s: GoFundMe link

Gaslight Bar and Grill: GoFundMe link

Lincoln Station: GoFundMe link

Park West: GoFundMe link

The Tonic Room: GoFundMe link

Prost: GoFundMe link

LINCOLN SQUARE

Davis Theater: GoFundMe link

Red Lion (Lincoln Square): GoFundMe link

LOGAN SQUARE

Best Intentions: GoFundMe link

The Boiler Room: GoFundMe link

Cole’s Bar: GoFundMe link

Concord Music Hall: GoFundMe link

Crown Taproom: GoFundMe link

Dos Urban Cantina: GoFundMe link

Emporium: GoFundMe link

Green Eye Lounge: GoFundMe link

Ground Control: GoFundMe link

The Heavy Feather: GoFundMe link

Late Bar: GoFundMe link

Lula Cafe: GoFundMe link

Maplewood Lounge: GoFundMe link

Moe’s Tavern: GoFundMe link

The Native: GoFundMe link

Papa Cenar: GoFundMe link

Podlasie Club: GoFundMe link

Rocking Horse: GoFundMe link

Rosa’s Lounge: GoFundMe link

Scofflaw: GoFundMe link

Welcome Back Lounge: GoFundMe link

The Whistler: GoFundMe link

LOOP

2Twenty2 Tavern: GoFundMe link

Cactus Bar & Grill: GoFundMe link

Cherry Circle Room: GoFundMe link

Chicago Symphony Orchestra Concessions Bartenders: GoFundMe link

The Dearborn: GoFundMe link

The Drawing Room: GoFundMe link

Franklin Tap: GoFundMe link

Game Room: GoFundMe link

The Milk Room: GoFundMe link

Sidebar: GoFundMe link

Stocks & Blondes: GoFundMe link

NOBLE SQUARE

Bar Biscay: GoFundMe link

Temporis: GoFundMe link

NEAR NORTH SIDE

Farmhouse: GoFundMe link

The Fireplace Inn: GoFundMe link

NEAR SOUTH SIDE

Reggie’s: GoFundMe link

NORTH CENTER

Beat Kitchen: GoFundMe link

Brownstone Tavern: GoFundMe link

Foley’s Bar & Grill: GoFundMe link

The Globe Pub: GoFundMe link

The Hungry Brain: GoFundMe link

Martyrs’: GoFundMe link

O’Donovan’s: GoFundMe link

OLD TOWN

Benchmark: GoFundMe link

Ranalli’s: GoFundMe link

Second City: GoFundMe link

Twin Anchors: GoFundMe link

PILSEN

Alulu Brewery and Pub: GoFundMe link

Green Room Tap: GoFundMe link

Radius: GoFundMe link

Thalia Hall: GoFundMe link

RAVENSWOOD

Fountainhead: GoFundMe link

The Grafton Pub: GoFundMe link

Monty Gael’s: GoFundMe link

Wolcott Tap: GoFundMe link

RIVER NORTH

80 Proof: GoFundMe link

Beacon Tavern: GoFundMe link

The Berkshire Room: GoFundMe link

Brehon Pub: GoFundMe link

Fremont: GoFundMe link

Frontera Grill: GoFundMe link

Highline: GoFundMe link

Hubbard Inn: GoFundMe link

O’Callaghan’s: GoFundMe link

Pizzeria Uno: GoFundMe link

Portsmith: GoFundMe link

Untitled Supper Club: GoFundMe link

ROGERS PARK

Candlelite: GoFundMe link

ROSCOE VILLAGE

Cork Lounge: GoFundMe link

SHERIDAN PARK

Carol’s Pub: GoFundMe link

SOUTH CHICAGO

The New Look: GoFundMe link

STREETERVILLE

Lizzie McNeill’s Irish Pub: GoFundMe link

UKRANIAN VILLAGE

Cleo’s: GoFundMe link

EZ Inn: GoFundMe link

High Dive: GoFundMe link

UPTOWN

3 Squares Diner: GoFundMe link

Fat Cat: GoFundMe link

The Green Mill: GoFundMe link

Riviera Theater: GoFundMe link

WEST LOOP

Bad Hunter: GoFundMe link

Bottom Lounge: GoFundMe link

Cobra Lounge: GoFundMe link

El Che Steakhouse & Bar: GoFundMe link

Kuma’s Corner: GoFundMe link

New Line Tavern: GoFundMe link

Porter: GoFundMe link

Proxi: GoFundMe link

Sepia: GoFundMe link

Smyth + The Loyalist: GoFundMe link

Third Rail Tavern: GoFundMe link

WestEnd: GoFundMe link

WEST RIDGE

Cary’s Lounge: GoFundMe link

WEST TOWN

Aberdeen Tap: GoFundMe link

Clever Rabbit: GoFundMe link

Five Star Bar: GoFundMe link

Funkenhausen: GoFundMe link

G&O: GoFundMe link

Damen Tap: GoFundMe link

Dante’s Tavern: GoFundMe link

Easy Bar: GoFundMe link

The Hideout: GoFundMe link

Recess: GoFundMe link

Whiskey Business: GoFundMe link

WICKER PARK

Bangers & Lace: GoFundMe link

Chop Shop: GoFundMe link

Club Lucky: GoFundMe link

Debonair Social Club: GoFundMe link

Dorian’s: GoFundMe link

Emporium: GoFundMe link

Estelle’s: GoFundMe link

Nick’s Beer Garden: GoFundMe link

North Bar: GoFundMe link

WRIGLEYVILLE

Brickhouse: GoFundMe link

GMan Tavern: GoFundMe link

HVAC Pub: GoFundMe link

Irish Oak: GoFundMe link

Metro: GoFundMe link

Nisei Lounge: GoFundMe link

Roadhouse 66 Gas N’ Grill: GoFundMe link

Smartbar: GoFundMe link

SUBURBS

BLUE ISLAND

Rock Island Public House: GoFundMe link

Krave: GoFundMe link

BURR RIDGE

Topaz Cafe: GoFundMe link

EVANSTON

Bar Louie: GoFundMe link

Bluestone: GoFundMe link

Evanston Pub: GoFundMe link

SPACE: GoFundMe link

HIGHWOOD

Beermiscuous: GoFundMe link

OAK PARK

BeerShop: GoFundMe link

Citrine Café: GoFundMe link

WESTMONT

Amber Cafe: GoFundMe link

Know of a bar or restaurant we’re missing? Let us know using this form below: