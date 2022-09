Several Chicago area counties received 3 to 5-inch rainfall storm totals from Saturday through this Monday morning. Highest rainfall was reported west and north of Chicago in Boone, Cook, DeKalb, DuPage, Lake, Lee, McHenry, and Winnebago Counties. below is a listing of Chicago-area rainfall storm totals as of this morning compiled by The Chicago National Weather Service and WGN – most of the reports were from the CoCoRaHS (Community Collaborative Rain, Hail and Snow) network.

...BOONE COUNTY... CAPRON 5.21 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS TIMBERLANE 1 SW 4.38 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS Capron 0.1N 3.32 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS ...COOK COUNTY... PORTAGE PARK 5.86 IN CHICAGO - WEST RIDGE 4.25 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS EVANSTON 1 E 3.69 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS ENANSTON 0.5 ESE 3.68 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS LIBERTYVILLE0.4 ESE 3.46 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS HARWOOD HEIGHTS 3.39 IN 0645 AM 09/12 COCORAHS PALATINE 3.20 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS CHICAGO - NORTH CENTER 3.19 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS OAK PARK 3.05 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS CHICAGO - LINCOLN PARK 2.87 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS LA GRANGE PARK 2.83 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS FRANKLIN PARK 2.76 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS GLENCOE 2.60 IN 0729 AM 09/12 COCORAHS ARLINGTON HEIGHTS 2 NNW 2.33 IN 0743 AM 09/12 COCORAHS SCHAUMBURG 2 E 2.09 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ELK GROVE VILLAGE 2 WSW 2.02 IN 0655 AM 09/12 COCORAHS WHEELING - CHICAGO EXEC. ARP 1.98 IN 0952 AM 09/12 ASOS CHICAGO OHARE 1.95 IN 0951 AM 09/12 ASOS NORTHFIELD 1.89 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS PARK RIDGE 1.87 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS HOFFMAN ESTATES 1.84 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BARRINGTON 1.76 IN 0800 AM 09/12 COOP MORTON GROVE 1.75 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS STREAMWOOD 1.69 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS MERRIONETTE PARK 1.7 NE 1.68 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS MOUNT PROSPECT 0.2 NNE 1.63 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BRIDGEVIEW 1.57 IN 0730 AM 09/12 COCORAHS GLENVIEW 1.56 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS OAK LAWN 1.52 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS HOFFMAN ESTATES 5 W 1.50 IN 0848 AM 09/12 COCORAHS ELK GROVE VILLAGE 1.47 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS LANSING 1.47 IN 0700 AM 09/12 COOP MOUNT PROSPECT 1.45 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS CHICAGO MIDWAY 1.40 IN 0953 AM 09/12 ASOS MIDWAY 3 SW COOP 1.30 IN 1158 PM 09/11 COOP MIDLOTHIAN 1.23 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS OAK FOREST 1.22 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS EVERGREEN PARK 1.17 IN 0830 AM 09/12 COCORAHS PALOS PARK 2 WSW 1.09 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS CHICAGO RIDGE 1.03 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS PARK FOREST 0.90 IN 0500 AM 09/12 COOP HOMEWOOD 0.83 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ...DE KALB COUNTY... KINGSTON 2 WNW 3.25 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS GENOA 2.52 IN 0700 AM 09/12 COOP DE KALB 3.2 WNW 2.27 IN 0722 AM 09/12 COCORAHS DEKALB 2.26 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS EARLVILLE 5 NNE 2.19 IN 0630 AM 09/12 COCORAHS CORTLAND 2.16 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS MALTA 3 ESE 2.15 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ...DUPAGE COUNTY... NAPERVILLE 5.61 IN LISLE 5.56 IN LISLE 4.80 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS DOWNERS GROVE 4.78 IN NAPERVILLE 3 SE 4.72 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS NAPERVILLE 2.4SE 4.10 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS AURORA 4 ESE 3.68 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS MORTON ARBORETUM 3.65 IN 0700 AM 09/12 COOP ELMHURST 2 SE 3.61 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS NAPERVILLE 3.01 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS WESTMONT 3.00 IN 0630 AM 09/12 COCORAHS LOMBARD 2.65 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS DARIEN 2 SE 2.22 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS CLARENDON HILLS 2.19 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BOLINGBROOK 3 NE 2.15 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS GLEN ELLYN 2.13 IN 0720 AM 09/12 COCORAHS WHEATON 2.01 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS WINFIELD 1.41 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BLOOMINGDALE 1.39 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS CAROL STREAM 1.32 IN 0730 AM 09/12 COCORAHS AURORA 4 NE 1.03 IN 0830 AM 09/12 COCORAHS WEST CHICAGO - DUPAGE ARPT. 0.89 IN 1009 AM 09/12 ASOS ...FORD COUNTY... GIBSON CITY 3 WNW 0.74 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS MELVIN 4 WSW 0.63 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS GIBSON CITY 2 SW 0.53 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ...GRUNDY COUNTY... MORRIS 5 NNW 1.14 IN 0530 AM 09/12 COCORAHS MINOOKA 0.93 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS MORRIS AIRPORT 0.51 IN 1015 AM 09/12 AWOS COAL CITY 4 NNW 0.40 IN 0700 AM 09/12 UCOOP CARBON HILL 3 N 0.40 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS MORRIS 5 NW 0.35 IN 0740 AM 09/12 COCORAHS MORRIS 1 NW 0.35 IN 0800 AM 09/12 COOP ...IROQUOIS COUNTY... CHEBANSE 2 WSW 1.20 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS CISSNA PARK 1 S 0.97 IN 0500 AM 09/12 COCORAHS CLIFTON 1 WNW 0.93 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS BUCKLEY 0.92 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS CRESCENT CITY 2 N 0.74 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS MILFORD 3.5 ENE 0.60 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ASHKUM 6 E 0.57 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS 4 ESE CLIFTON 0.51 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS ...KANE COUNTY... NORTH AURORA 1.76 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS SUGAR GROVE 1.58 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS GENEVA 1.56 IN 0730 AM 09/12 COCORAHS BATAVIA 1.55 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS AURORA 3 WSW 1.54 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ELGIN 1.29 IN 0800 AM 09/12 UCOOP SUGAR GROVE - AURORA ARPT. 1.25 IN 1012 AM 09/12 ASOS CAMPTON HILLS 3 NNE 1.18 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS GILBERTS 1.12 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS SLEEPY HOLLOW 1.11 IN 0625 AM 09/12 COCORAHS PINGREE GROVE 1.06 IN 0710 AM 09/12 COCORAHS ST. CHARLES 1.06 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS 4 WNW KANEVILLE 0.87 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS ...KANKAKEE COUNTY... CHEBANSE 1.36 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS HERSCHER 3 E 0.80 IN 0808 AM 09/12 COCORAHS AROMA PARK 0.78 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BRADLEY 0.78 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS BOURBONNAIS 0.72 IN 0700 AM 09/12 COOP KANKAKEE AIRPORT 0.65 IN 1015 AM 09/12 AWOS ST. ANNE 0.61 IN 0700 AM 09/12 COOP ...KENDALL COUNTY... BOULDER HILL 4 E 2.71 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS OSWEGO 2.54 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS YORKVILLE 2.40 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BOULDER HILL 2.13 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS YORKVILLE 3 NE 2.06 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS PLAINFIELD 4 SW 1.91 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS OSWEGO 3 NW 1.64 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS PLANO 1.6 NW 1.55 IN 0826 AM 09/12 COCORAHS OSWEGO 4 SE 1.50 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ...LA SALLE COUNTY... TROY GROVE 4 ESE 1.98 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS PERU 1.94 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS MENDOTA 1.82 IN 0700 AM 09/12 COOP LA SALLE 1.73 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS OTTAWA 1.30 IN 0849 AM 09/12 COCORAHS OTTAWA - BUFFALO ROCK SP 1.13 IN 0732 AM 09/12 COOP ...LAKE COUNTY... MUNDELEIN 4.70 IN 0705 AM 09/12 COCORAHS GAGES LAKE 2ESE 4.33 IN 0930 AM 09/12 MESONET LAKE VILLA 3.78 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS LAKE ZURICH 3.77 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS FOX LAKE HILLS 3.69 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS LONG LAKE 3.59 IN 0702 AM 09/12 COCORAHS MUNDELEIN 4 WSW 3.53 IN 0700 AM 09/12 COOP HAWTHORNE WOODS 3 NNW 3.53 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS LIBERTYVILLE 3.46 IN 0730 AM 09/12 COCORAHS ROUND LAKE HEIGHTS 3.45 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS GRANDWOOD PARK 3.44 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS VOLO 3.39 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS WINTHROP HARBOR 3.26 IN 0657 AM 09/12 COCORAHS NORTH BARRINGTON 1.3 S 3.18 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BUFFALO GROVE 3.13 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS GRAYSLAKE 3.06 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS ZION 2.97 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS LINDENHURST 2.90 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS RIVERWOODS 2.88 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS WAUKEGAN AIRPORT 2.83 IN 1002 AM 09/12 ASOS WADSWORTH 1.4 S 2.81 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS LAKE FOREST 2.81 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS LAKE BLUFF 2 W 2.78 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS BUFFALO GROVE 2 N 2.69 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS HIGHWOOD 2.30 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BANNOCKBURN 2.02 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ...LEE COUNTY... ASHTON 4.03 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS AMBOY 3.70 IN 0800 AM 09/12 COOP DIXON 3 NNW 2.99 IN 0730 AM 09/12 COCORAHS PAW PAW 2 S 2.89 IN 0700 AM 09/12 COOP STEWARD 3 S 2.59 IN 0700 AM 09/12 COOP DIXON 2.45 IN 0700 AM 09/12 COOP NELSON 3 NNW 1.89 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS ...LIVINGSTON COUNTY... CHATSWORTH 0.48 IN 0700 AM 09/12 COOP STREATOR 0.34 IN 0700 AM 09/12 COOP PONTIAC AIRPORT 0.32 IN 1015 AM 09/12 AWOS DWIGHT 0.24 IN 0700 AM 09/12 COOP FAIRBURY 0.06 IN 0700 AM 09/12 COOP ...MCHENRY COUNTY... HARVARD 4.4 NNE 3.72 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS SPRING GROVE 1.2 ESE 3.70 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS CARY 3.60 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS HEBRON 2 WSW 3.59 IN 0700 AM 09/12 UCOOP TROUT VALLEY 3.16 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS MCHENRY LOCK AND DAM 2.81 IN 0800 AM 09/12 COOP HARVARD 2.78 IN 0700 AM 09/12 COOP HUNTLEY 2.46 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS MARENGO 2.32 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS CRYSTAL LAKE 1 WSW 2.20 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BULL VALLEY 2 WNW 2.03 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS ALGONQUIN 2.1 W 1.86 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS WOODSTOCK 5 NW 1.85 IN 0700 AM 09/12 COOP WOODSTOCK 4 SW 1.61 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ALGONQUIN 1.54 IN 0545 AM 09/12 COCORAHS ...WILL COUNTY... BOLINGBROOK 4.00 IN NAPERVILLE 5 SSW 3.97 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS NAPERVILLE 4 SE 3.42 IN 0844 AM 09/12 COCORAHS ROMEOVILLE - NWS CHICAGO 2.20 IN 0700 AM 09/12 COOP PLAINFIELD 1.7 WNW 2.11 IN 0530 AM 09/12 COCORAHS PLAINFIELD 3.9 SSW 1.98 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS JOLIET 2 N 1.95 IN 0700 AM 09/12 UCOOP ROCKDALE 1.88 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS LOCKPORT 5 W 1.80 IN 0707 AM 09/12 COCORAHS NEW LENOX 1.77 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS PLAINFIELD 2 SSE 1.74 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS JOLIET 3 WNW 1.50 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS CRETE 3 ENE 1.44 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS HOMER GLEN 2 NNE 1.38 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS PEOTONE 1.34 IN 0700 AM 09/12 COOP MOKENA 2 WSW 1.31 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS CRETE 3 E 1.25 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS FRANKFORT 1 ESE 1.20 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS MONEE 5 SE 1.18 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS HOMER GLEN 1.13 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS MANHATTAN 1.11 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS CHANNAHON 3 SE 1.00 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS BEECHER 4 ENE 0.99 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS MONEE 5 W 0.86 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS MANHATTAN 5 ENE 0.84 IN 0800 AM 09/12 COOP WILMINGTON 0.75 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS LAKEWOOD SHORES 0.73 IN 0620 AM 09/12 COCORAHS CHANNAHON 5 S 0.52 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ...WINNEBAGO COUNTY... ROCKFORD AIRPORT 5.28 IN 1021 AM 09/12 ASOS LOVES PARK 5.14 IN CHERRY VALLEY 5.12 IN ROCKFORD 3.8 S 5.04 IN 0505 AM 09/12 COCORAHS ROCKFORD 2RNE 4.67 IN ROCKFORD 3 WSW 4.59 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS MACHESNEY PARK 4.50 IN MACHESNEY PARK 4.34 IN 0500 AM 09/12 COCORAHS 4 NNW ROCKFORD 4.30 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS NEW MILFORD 3 W 4.20 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ROCKTON 3.1 SW 3.90 IN 0630 AM 09/12 COCORAHS WINNEBAGO 5 SE 3.79 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS SOUTH BELOIT 2 SE 3.66 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ROCKTON 2.2 E 3.34 IN 0625 AM 09/12 COCORAHS ...INDIANA... ...JASPER COUNTY... STOUTSBURG 1.28 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS COLLEGEVILLE 1.13 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS DE MOTTE 6 S 0.93 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS RENSSELAER 2 SW 0.91 IN 0730 AM 09/12 COOP BAILEYS CORNER 5 S 0.86 IN 0500 AM 09/12 COCORAHS RENSSELAER 5 NW 0.84 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS DEMOTTE 0.70 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS ROSELAWN 3 ENE 0.69 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS RENSSELAER 4 N 0.69 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ...LAKE COUNTY... HAMMOND 2 N 1.50 IN 0637 AM 09/12 COCORAHS GRIFFITH 1.21 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS SCHERERVILLE 1.08 IN 0800 AM 09/12 COCORAHS HOBART 1.00 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ST. JOHN 0.99 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS CROWN POINT 0.93 IN 0700 AM 09/12 COOP GARY 5 ENE 0.50 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ...NEWTON COUNTY... KENTLAND 2 SSE 1.32 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS ...PORTER COUNTY... CHESTERTON 4 ESE 1.02 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS LAKES OF THE FOUR SEASONS 1.01 IN 0945 AM 09/12 COCORAHS PORTER 0.90 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS VALPARAISO 2 NNE 0.87 IN 0805 AM 09/12 COCORAHS BOONE GROVE 4 NNE 0.86 IN 0500 AM 09/12 COCORAHS WANATAH 0.86 IN 0700 AM 09/12 COOP PORTAGE 3 E 0.84 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS KOUTS 1.7 NNW 0.79 IN 0900 AM 09/12 COCORAHS VALPARAISO 4 SW 0.78 IN 0600 AM 09/12 COCORAHS VALPARAISO 1 N 0.78 IN 0700 AM 09/12 COCORAHS DUNE ACRES RAWS 0.77 IN 0955 AM 09/12 RAWS BOONE GROVE 2 WNW 0.72 IN 0655 AM 09/12 COCORAHS VALPARAISO AIRPORT 0.72 IN 1018 AM 09/12 ASOS CHESTERTON 2 E 0.61 IN 0630 AM 09/12 COCORAHS OGDEN DUNES 0.56 IN 0525 AM 09/12 COCORAHS HEBRON 1 W 0.04 IN 0950 AM 09/12 COCORAHS