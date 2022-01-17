Check out this fun trick from Kayla Drescher: Magic in Heels !

KAYLA DRESCHER BEGAN PERFORMING MAGIC AT THE AGE OF 7 AND HAS GONE ON TO BE NAMED DAVID COPPERFIELD’S CHOICE AS “THE NEXT GREAT MAGICIAN.”
HER EXPERT SLEIGHT OF HAND AND QUICK WIT HAVE BEEN ENJOYED BY THOUSANDS ACROSS THE GLOBE AND NOW SHE’S SPENDING WINTER RIGHT HERE IN CHICAGO WITH A THREE MONTH RESIDENCY AT CHICAGO MAGIC LOUNGE WITH HER SHOW “MAGIC IN HEELS” EVERY WEDNESDAY NIGHT.
Kayla Drescher: Magic in Heels
Wednesdays at 7pm through March 30
Chicago Magic Lounge
5050 N Clark Street
312-366-4500
ChicagoMagicLounge.com
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KAYLA DRESCHER BEGAN PERFORMING MAGIC AT THE AGE OF 7 AND HAS GONE ON TO BE NAMED DAVID COPPERFIELD’S CHOICE AS “THE NEXT GREAT MAGICIAN.”