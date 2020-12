Tu Bloom, The Official Botanical Artist of the Grammys and Owner of the new Chicago Bloom Urban Garden Center

http://tubloom.com/

Chicago Bloom

2312 W. Touhy Ave., Chicago

http://ChicagoBLOOM.com

Tu’s top 5 picks of favorite companion plants:

Pothos

Sanseiveria

Calathea

Hoyas

Philodendrons