LIQUID SOUL

HUNTER DIAMOND-SAX

JOHN JANOWIAK-TROMBONE

RON HAYNES-TRUMPET

RICK SHOWALTER-BASS

DEVON STAPELES-DRUMS

THOMAS KLEIN-GTR

BRIAN QUARLES AKA MCB – MC

WALTER SARGENT AKA Dirty MF – MC

DAVID ARREDONDO AKA My Boy Elroy – DJ

Event:

MUSIC FOR MARS:

Liquid Soul featuring Mars Williams

with The Joe Marcinek Band and Jesse De La Pena – Special Guests: Richard Butler, Zachary Alford, and Rich Good of The Psychedelic Furs,

Jeff Coffin of Dave Matthews Band,

Ike Reilly,

Richard Fortus of Guns n’ Roses

18 & Over

Doors open at 7:00 PM

Proceeds Will Go to the Mars Williams Medical Treatment Cancer Fund

Saturday November 25th 2023

Metro Chicago

3730 N Clark St., Chicago, IL 60613

