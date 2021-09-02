Lunchbreak: Grilled Swordfish with Lemon Herb Marinade and Chimichurri

Chef James Klewin
Dom’s Kitchen and Market – 2730 North Halsted, Chicago
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Recipes:
GRILLED SWORDFISH WITH LEMON HERB MARINADE AND CHIMICHURRI
Serves 4
LEMON HERB MARINADE
1/2 Lemon
1 oz. (2T) Kosher Salt
1/4 tsp. Fresh Rosemary (trimmed and cleaned)
1/4 tsp. Fresh Thyme (chopped)
2 Cloves Fresh Garlic
2 Tbs. Lemon Juice (Fresh)
2 Oz. (4T) Olive Oil
PREPARATION:
CUT 1 WHOLE LEMONS IN HALF ALONG THE EQUATOR, THEN CUT EACH HALF INTO 4 PIECES. REMOVE THE SEEDS.
COMBINE THE FOLLOWING INGREDIENTS IN THE FOOD PROCESSOR:
DESEEDED LEMON PIECES
1 OZ (2T) KOSHER SALT
1/4 TSP ROSEMARY
¼ TSP THYME
2 GARLIC CLOVES
ADD 2 TBLS LEMON JUICE AND 2 FL OZ (4T) OIL TO THE MIXTURE AND PROCESS FOR 2 MINUTES TO COMBINE.
NOTE: LITTLE FLECKS OF LEMON SKIN WILL REMAIN IN THE MARINADE. THIS IS GOOD!
CHIMICHURRI
½ oz. (1T ) Fresh Parsley (leaves cleaned and chopped)
½ oz. (1T) Fresh Cilantro (leaves cleaned and chopped)
1 Spring Onion (sliced 1/2” thin)
2 oz. (4T) Dried Italian Oregano
1 oz. (2T) Garlic Clove Raw
1 Jalapeno ( chopped and seedless)
1/2 oz. (1T) White Wine Vinegar
2 oz. (4T) Olive Oil
Kosher Salt
PREPARATION:
PLACE ALL INGREDIENTS IN A SMALL PLASTIC CONTAINER. USING A HAND BLENDER PROCESS UNTIL ALMOST COMPLETELY SMOOTH. IT IS GOOD IF THERE ARE STILL SOME FLECKS OF HERB IN THE MIXTURE.
SWORDFISH
4 EA 6OZ SWORDFISH STEAK
1.5 FL OZ (3T) LEMON HERB MARINADE
2 FL OZ (4T) CHIMICHURRI
PREPARATION:
PLACE THE SWORDFISH, 1.5 FL OZ (3) LEMON HERB MARINADE, AND 2 FLOZ (4T) CHIMICHURRI INTO A STAINLESS STEEL MIXING BOWL
USING GLOVED HANDS, MIX THE INGREDIENTS UNTIL THE SALMON IS EVENLY COATED. LET MARINATE OVERNIGHT FOR BEST FLAVOR, OR COOK IMMEDIATELY IF NEEDED.
COOK:
USING TONGS, PLACE THE MARINATED SWORDFISH ON A PREHEATED GRILL.
COOK FOR 3 MINUTES, TURNING 90 DEGREES AFTER 1:30 MINUTES.
FLIP AND REPEAT STEP.
COOK UNTIL THE SWORDFISH REACHES AN INTERNAL TEMPERATURE OF 140F.