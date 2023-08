Garfield to 69th, 87th, & 95th/Dan Ryan did not apply to walking distance requirement

CHICAGO — Summer will soon turn into fall, so it’s time to take advantage of the beautiful weather in Chicago.

Grab yourself an unlimited ride day pass for the CTA and enjoy the city of Chicago with a drink at a local bar or restaurant at nearly every Red Line station.

Find a list of “Bars and pubs” and “Restaurants” with a 3.8 rating and above on Google, as well as within a 10 to 15 minute walk to and from the specific CTA Red line station below.

Howard

Good To Go Jamaican Cuisine — 4.2 Rating

711 W Howard St, Evanston, IL 60202

Peckish Pig — 4.5 Rating

623 W Howard St, Evanston, IL 60202

Jarvis

Jarvis Square Tavern — 4.8 Rating

1502 W Jarvis Ave, Chicago, IL 60626

R Public House — 4.6 Rating

1508 W Jarvis Ave, Chicago, IL 60626

Morse

Glenwood — 4.4 Rating

6962 N Glenwood Ave, Chicago, IL 60626

Fudy T’s — 4.7 Rating

1412-14, W Morse Ave, Chicago, IL 60626

Rogers Park Social — 4.7 Rating

6920 N Glenwood Ave, Chicago, IL 60626

Loyola

Bruno’s Lounge — 4.4 Rating

6562 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60626

Bulldog Ale House — 4.0 Rating

6606 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60626

Cunneen’s — 4.6 Rating

1424 W Devon Ave, Chicago, IL 60626

Granville

double bubble — 4.4 Rating

6036 N Broadway, Chicago, IL 60660

Fritzy’s Tavern — 4.6 Rating

6156 N Clark St, Chicago, IL 60660

Thorndale

Moody’s Pub — 4.4 Rating

5910 N Broadway, Chicago, IL 60660

Mas Alla del Sol — 4.6 Rating

5848 N Broadway, Chicago, IL 60660

Bryn Mawr

Burke’s Public House — 4.5 Rating

5401 N Broadway, Chicago, IL 60640

Berwyn

Lady Gregory’s Irish Bar & Restaurant — 4.5 Rating

5260 N Clark St, Chicago, IL 60640

Farraguts on Clark — 4.6 Rating

5240 N Clark St, Chicago, IL 60640

Simon’s Tavern — 4.6 Rating

5210 N Clark St, Chicago, IL 60640

Hopleaf — 4.6 Rating

5148 N Clark St, Chicago, IL 60640

Argyle

Fat Cat — 4.6 Rating

4840 N Broadway, Chicago, IL 60640

Uptown Lounge — 4.2 Rating

1136 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60640

Larry’s — 4.7 Rating

1020 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60640

Wilson

Max’s Place — 4.3 Rating

4621 N Clark St, Chicago, IL 60640

Carol’s Pub — 4.6 Rating

4659 N Clark St, Chicago, IL 60640

Sheridan

Wrigleyville North — 4.4. Rating

3900 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60613

Toons Bar & Grill — 4.5 Rating

3857 N Southport Ave, Chicago, IL 60613

Addison

Murphy’s Bleachers — 4.5 Rating

3655 N Sheffield Ave, Chicago, IL 60613

Joe’s On Broadway — 4.6 Rating

3563 N Broadway, Chicago, IL 60657

HVAC Pub — 4.0 Rating

3530 N Clark St, Chicago, IL 60657

Roadhouse 66 Gas N’ Grill — 4.3 Rating

3478 N Clark St, Chicago, IL 60657

Trace — 4.0 Rating

3714 N Clark St, Chicago, IL 60613

Full Shilling Public House — 4.2 Rating

3724 N Clark St, Chicago, IL 60613

The Gman Tavern — 4.6 Rating

3740 N Clark St, Chicago, IL 60613

Belmont

L&L Tavern — 4.5 Rating

3207 N Clark St, Chicago, IL 60657

Vaughan’s Pub — 4.4 Rating

2917 N Sheffield Ave, Chicago, IL 60657

Fullerton

Kelly’s Pub — 4.4 Rating

949 W Webster Ave, Chicago, IL 60614

Lincoln Station — 4.5 Rating

2432 N Lincoln Ave, Chicago, IL 60614

The Red Line Pub — 4.7 Rating

2446 N Lincoln Ave, Chicago, IL 60614

Irish Eyes — 4.3 Rating

2519 N Lincoln Ave, Chicago, IL 60614

Prost! — 4.6 Rating

2566 N Lincoln Ave, Chicago, IL 60614

Tapster Lincoln Park — 4.5 Rating

1059 W Wrightwood Ave, Chicago, IL 60614

North/Clybourn

Front Bar — 4.6 Rating

1700 N Halsted St, Chicago, IL 60614

Earls Kitchen + Bar — 4.2 Rating

1538 N Clybourn Ave a108, Chicago, IL 60610

Clark/Division

She-nannigans — 4.0 Rating

16 W Division St, Chicago, IL 60610

The Lodge Tavern — 4.5 Rating

21 W Division St, Chicago, IL 60610

The Rabbit Hole — 4.3 Rating

1208 N Wells St, Chicago, IL 60610

Gold Coast Social — 4.6 Rating

7 W Division St, Chicago, IL 60610

Sparrow — 4.6 Rating

12 W Elm St, Chicago, IL 60610

Chicago

Streeter’s Tavern — 4.3 Rating

50 E Chicago Ave, Chicago, IL 60611

Pippin’s Tavern — 4.3 Rating

39 E Chicago Ave, Chicago, IL 60611

Grand

Broken Shaker at Freehand Chicago — 4.4 Rating

19 E Ohio St, Chicago, IL 60611

Fadó Irish Pub — 4.5 Rating

100 W Grand Ave, Chicago, IL 60654

O’Leary’s Public House — 4.3 Rating

541 N Wells St, Chicago, IL 60654

Mother Hubbard’s Sports Pub — 4.1 Rating

5 W Hubbard St, Chicago, IL 60654

O’Callaghan’s — 4.3 Rating

29 W Hubbard St, Chicago, IL 60654

Lake

Billy Goat Tavern (Millennium Park) — 4.1 Rating

60 E Lake St, Chicago, IL 60601

Emerald Loop Bar & Grill — 4.2 Rating

216 N Wabash Ave, Chicago, IL 60601

Sweetwater Tavern & Grille (Michigan Plaza – Chicago) — 4.3 Rating

225 N Michigan Ave, Chicago, IL 60601

Randolph Tavern — 4.0 Rating

188 W Randolph St, Chicago, IL 60601

Bar Allegro — 4.5 Rating

171 W Randolph St #101, Chicago, IL 60601

Monk’s Pub — 4.5 Rating

205 W Lake St, Chicago, IL 60606

Cardozo’s Pub — 4.1 Rating

170 W Washington St, Chicago, IL 60602

Stocks & Blondes — 4.2 Rating

40 N Wells St, Chicago, IL 60606

Monroe

Vol. 39 — 4.7 Rating

39 S La Salle St #200, Chicago, IL 60603

Miller’s Pub — 4.4 Rating

134 S Wabash Ave, Chicago, IL 60603

Jackson

2Twenty2 Tavern — 4.5 Rating

222 S Wabash Ave, Chicago, IL 60604

Brando’s Speakeasy — 4.3 Rating

343 S Dearborn St, Chicago, IL 60604

Franklin Tap — 4.2 Rating

325 S Franklin St, Chicago, IL 60606

O’Neil’s on Wells — 4.1 Rating

411 S Wells St, Chicago, IL 60607

Harrison

Kasey’s Tavern — 4.6 Rating

701 S Dearborn St, Chicago, IL 60605

Bar Louie – Printers Row — 4.2 Rating

47 W Polk St, Chicago, IL 60605

Half Sour — 4.4 Rating

755 S Clark St, Chicago, IL 60605

First Draft — 4.5 Rating

649 S Clark St, Chicago, IL 60605

Buddy Guy’s Legends — 4.6 Rating

700 S Wabash Ave, Chicago, IL 60605

Roosevelt

Weather Mark Tavern — 4.2 Rating

1503 S Michigan Ave, Chicago, IL 60605

Cermak-Chinatown

Nine Bar — 4.6 Rating

216 W Cermak Rd, Chicago, IL 60616

Best Bar — 4.7 Rating

2233 S Wentworth Ave, Chicago, IL 60616

Fatpour Tap Works – McCormick — 4.4 Rating

2206 S Indiana Ave, Chicago, IL 60616

Reggies Chicago — 4.5 Rating

2105 S State St, Chicago, IL 60616

Sox-35th

Turtle’s Bar & Grill — 4.5 Rating

238 W 33rd St, Chicago, IL 60616

Cork & Kerry at The Park — 4.4 Rating

3259 S Princeton Ave, Chicago, IL 60616

79th

Drop Inn Lounge — 4.1 Rating

551 E 79th St, Chicago, IL 60619