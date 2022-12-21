In the heart of Edgewater, you can find Whiskey Girl Tavern that prides themself in having something for everyone. We’re tasting two boozy holiday drinks today with Beverage Director Meredith Barry.
6318 N Clark St
Chicago, IL
Facebook @whiskeygirltavern
HONEY TIME THE TAVERN TODDY
RECIPE:
1 OZ 6 O’CLOCK LONDON DRY GIN
.5 OZ COCONUT PANDAN SHOCHU
.25OZ GIFFARD APRICOT LIQUEUR
.75OZ THYME VANILLA HONEY SYRUP
.5 OZ LEMON JUICE
2 DASHES CHERRY BARK VANILLA BITTERS
METHOD: TODDY
GLASS: CLEAR MUG
GARNISH: DEHYDRATED LEMON WHEEL, THYME SPRIG
Heat up ingredients using Toddy Style Method. Pour into warmed tea cup. Add 1.5 oz hot water. Garnish with dehydrated lemon wheel and thyme sprig.
YOU’VE BEEN NAUGHTY
RECIPE:
1.5 OZ 6 O’Clock Brunel Gin
.5 OZ DOLIN GENEPY
.5 OZ PINEAU DE CHARANTES
.75 OZ LEMON JUICE
.75 OZ SPICED CRANBERRY SYRUP
SPLASH OF PROSECCO OR CAVA
METHOD: SHORT SHAKE STRAIN
GLASS: HIGHBALL
ICE: REGULAR ICE
GARNISH: CITRIC ACID/SUGAR DUSTED CRANBERRY; DEHYDRATED LEMON WHEEL
DESCRIPTION: GENEPY BRINGS HERBAL SWEET NOTES TO THIS BRIGHT, EASY TO CRUSH DRINK. SWEET, REFRESHING, WITH STILL THE WARMING BACKBONE OF BAKING SPICES, GINGER, AND FRESH TART CRANBERRIES.
Daytime Chicago airs weekdays on WGN from 10 a.m. – 11 a.m.