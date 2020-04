Marley’s in the Loop where she finds a true gem of a chicken shawarma sandwich at a café hidden in the back of a jewelry store on Jeweler’s Row.

Oasis Café

Address: 21 N Wabash Ave, Chicago, IL 60602

Website: www.facebook.com/oasiscafechicago

Phone: (312) 443-9534

Best Bite: Chicken Shawarma Sandwich