Storms continue east- Severe thunderstorm warning issued for portions of Lee, Ogle and DeKalb counties- Trees down in Loves Park

Posted 12:05 AM, September 13, 2019, by 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1158 PM CDT THU SEP 12 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  EASTERN OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  EASTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 100 AM CDT.

* AT 1157 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE 
  EXTENDING FROM NEAR KIRKLAND TO NEAR ASHTON TO NEAR AMBOY, MOVING 
  EAST AT 45 MPH.



  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  SYCAMORE, ROCHELLE, GENOA, SHABBONA, DEKALB, CORTLAND, KIRKLAND,
  WATERMAN, HILLCREST, MAPLE PARK, KINGSTON, MALTA, PAW PAW, DAVIS
  JUNCTION, CRESTON, SUBLETTE, LEE, COMPTON, STEWARD AND WEST
  BROOKLYN.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 78 AND 114.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 71 AND 101.

THIS INCLUDES...NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.

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