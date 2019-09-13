Severe thunderstorm warning for portions of Kane and Du Page counties until 1:30 am

Posted 12:56 AM, September 13, 2019, by 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
12:52 AM CDT FRI SEP 13 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  EAST CENTRAL KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHWESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 130 AM CDT.

* AT 1251 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CAMPTON 
  HILLS, MOVING EAST AT 45 MPH.



  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  WHEATON, CAROL STREAM, ST. CHARLES, WEST CHICAGO, ROSELLE, GENEVA,
  DUPAGE AIRPORT, BARTLETT, HANOVER PARK, WINFIELD, WAYNE,
  BLOOMINGDALE AND SOUTH ELGIN.

THIS INCLUDES...KANE COUNTY COUGARS BALLPARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
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