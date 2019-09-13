Severe thunderstorm warning for portions of Kane and Du Page counties until 1:30 am
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
12:52 AM CDT FRI SEP 13 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EAST CENTRAL KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
NORTHWESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
* UNTIL 130 AM CDT.
* AT 1251 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CAMPTON
HILLS, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
WHEATON, CAROL STREAM, ST. CHARLES, WEST CHICAGO, ROSELLE, GENEVA,
DUPAGE AIRPORT, BARTLETT, HANOVER PARK, WINFIELD, WAYNE,
BLOOMINGDALE AND SOUTH ELGIN.
THIS INCLUDES...KANE COUNTY COUGARS BALLPARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.