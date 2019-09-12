Tornado warning issued for portions of DeKalb and Kane counties- valid until 4:15 pm
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
333 PM CDT THU SEP 12 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
CENTRAL DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
SOUTHWESTERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
* UNTIL 415 PM CDT.
* AT 332 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED NEAR WATERMAN, OR NEAR SHABBONA, MOVING EAST AT 15 MPH.
HAZARD...TORNADO AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED.
DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE
DAMAGE IS LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
HINCKLEY AROUND 400 PM CDT.
SUGAR GROVE, ELBURN AND MAPLE PARK AROUND 415 PM CDT.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
I-88 BETWEEN MILE MARKERS 88 AND 108.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.