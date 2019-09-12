Tornado warning continues for portions of DeKalb and Kane counties until 4:15 pm this afternoon- Severe thunderstorm with rotation near Hinckley moving east at 25 mph
SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
357 PM CDT THU SEP 12 2019
...A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR EAST
CENTRAL DE KALB AND SOUTHWESTERN KANE COUNTIES...
AT 357 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED OVER HINCKLEY, OR 7 MILES NORTHWEST OF LITTLE ROCK,
MOVING EAST AT 25 MPH.
HAZARD...TORNADO AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE
TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS
LIKELY.
THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
HINCKLEY AROUND 400 PM CDT.
SUGAR GROVE AROUND 415 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
&&
LAT...LON 4176 8876 4186 8875 4190 8847 4174 8848
TIME...MOT...LOC 2057Z 274DEG 21KT 4180 8868
TORNADO...RADAR INDICATED
HAIL...1.00IN