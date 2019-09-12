Severe thunderstorms in Iowa and Wisconsin headed east- Severe thunderstorm watch #651 just issued for much of northern Illinois and Wisconsin – Valid until 2am Friday morning

Posted 6:57 PM, September 12, 2019, by

The Storm Prediction Center in Norman, Oklahoma has just issued Severe Thunderstorm Watch #651 for much of northern Illinois and Wisconsin. While it does not include the immediate Chicago area, it covers areas to our west, as far east as McHenry, Kane, Kendall, and Grundy counties.  In southern Wisconsin, the watch covers areas as far east as Walworth, Jefferson,  and Dodge counties.

 

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 651
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
643 PM CDT THU SEP 12 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
651 IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS



LIVINGSTON            

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 DE KALB               LA SALLE             
LEE                   OGLE                  WINNEBAGO            

IN NORTHEAST ILLINOIS

GRUNDY                KANE                  KENDALL              
MCHENRY               



THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, 
BOULDER HILL, BYRON, CARY, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, 
DIXON, DWIGHT, ELGIN, FAIRBURY, LA SALLE, LAKE IN THE HILLS, 
MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, MOUNT MORRIS, 
OREGON, OSWEGO, OTTAWA, PERU, PLANO, POLO, PONTIAC, ROCHELLE, 
ROCKFORD, STREATOR, SYCAMORE, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.


WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 651
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
640 PM CDT THU SEP 12 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
651 IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES



IN EAST CENTRAL WISCONSIN

FOND DU LAC           

IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN

COLUMBIA              DANE                  GREEN                
GREEN LAKE            IOWA                  LAFAYETTE            
MARQUETTE             ROCK                  SAUK                 

IN SOUTHEAST WISCONSIN

DODGE                 JEFFERSON             WALWORTH             
WASHINGTON            WAUKESHA              

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD, 
BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BERLIN, BLANCHARDVILLE, 
BRODHEAD, BROOKFIELD, COLUMBUS, DARLINGTON, DELAVAN, DODGEVILLE, 
EAST TROY, ELKHORN, ENDEAVOR, FOND DU LAC, FORT ATKINSON, 
GERMANTOWN, HARTFORD, JANESVILLE, JEFFERSON, LAKE GENEVA, 
LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MARKESAN, MAYVILLE, 
MENOMONEE FALLS, MINERAL POINT, MONROE, MONTELLO, MUSKEGO, 
NESHKORO, NEW BERLIN, OXFORD, PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, PRINCETON,
REEDSBURG, SAUK CITY, SHULLSBURG, WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, 
WEST BEND, WESTFIELD, AND WHITEWATER.
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