Line of strong/potentially severe thunderstorms heading east into north-central north Illinois, gusty winds, hail, heavy rain and flooding are possible
SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1043 PM CDT THU SEP 12 2019
ILZ003-004-008-010-130445-
BOONE IL-WINNEBAGO IL-OGLE IL-LEE IL-
1043 PM CDT THU SEP 12 2019
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR OGLE...LEE...WINNEBAGO AND
NORTHWESTERN BOONE COUNTIES UNTIL 1145 PM CDT...
AT 1042 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM NEAR SHANNON TO ERIE. MOVEMENT WAS NORTHEAST AT
50 MPH.
HALF INCH HAIL AND WIND GUSTS OF 40 TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ROCKFORD, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, DIXON, ROCHELLE, SOUTH BELOIT,
ROCKTON, OREGON, MOUNT MORRIS, ROCKFORD AIRPORT, WALTON, ROSCOE,
BYRON, CHERRY VALLEY, WINNEBAGO, AMBOY, POLO, PECATONICA, FORRESTON
AND DURAND.
THIS INCLUDES... CASTLE ROCK STATE PARK, LEE COUNTY FAIRGROUNDS,
LOWDEN STATE PARK, OGLE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK CUT STATE PARK,
ROCK VALLEY COLLEGE, ROCKFORD AVIATORS BASEBALL, ROCKFORD SPEEDWAY,
SAUK VALLEY COLLEGE, WHITE PINES STATE PARK, AND WINNEBAGO COUNTY
FAIRGROUNDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR
NORTH CENTRAL ILLINOIS.