Strong thunderstorms until 5:15PM CDT moving into portions of Kendall, LaSalle, Will, Lee, Dekalb, Kane, DuPage and Cook Counties
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY
FOR NORTHERN KENDALL...NORTHEASTERN
LA SALLE...NORTHWESTERN WILL...EAST
CENTRAL LEE...SOUTHERN DE KALB...
SOUTHERN KANE...DUPAGE AND NORTHWESTERN
COOK COUNTIES UNTIL 515 PM CDT...
AT 448 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG WINDS ASSOCIATED
WITH AN OUTFLOW BOUNDARY ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR ROSELLE TO
NEAR ELBURN TO NEAR PAW PAW.
MOVEMENT WAS SOUTHEAST AT 40 MPH.
WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
AURORA, NAPERVILLE, SCHAUMBURG, BOLINGBROOK, WHEATON, DOWNERS GROVE,
ELMHURST, LOMBARD, CAROL STREAM, PLAINFIELD, ADDISON, ST. CHARLES,
OSWEGO, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, WESTMONT, MAYWOOD, ROSELLE
AND LISLE.
THIS INCLUDES... SANDWICH FAIRGROUNDS, SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL,
AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE
COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE
COUNTY COUGARS BALLPARK, MORTON ARBORETUM, WAUBONSEE COMMUNITY
COLLEGE, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE.
A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR
NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS.