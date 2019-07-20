Severe Thunderstorm watch remains in effect until 9PM CDT for Cook, DuPage, Kane, and Lake Counties in Illinois as well as adjacent waters of Lake Michigan
UPDATE 5:10PM CDT...
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 532 REMAINS
VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE KANE
LAKE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDISON, AURORA, BUFFALO GROVE,
CAROL STREAM, CHICAGO, DOWNERS GROVE, ELGIN, ELMHURST, GURNEE,
HIGHLAND PARK, HUMBOLDT PARK, HYDE PARK, LAKEVIEW, LINCOLN PARK,
LOGAN SQUARE, LOMBARD, MUNDELEIN, NAPERVILLE, NAVY PIER,
NORTH CHICAGO, ROUND LAKE BEACH, WAUKEGAN, AND WHEATON.
AS WELL AS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL
CALUMET HARBOR IL TO GARY IN
GARY TO BURNS HARBOR IN
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN
LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5NM
OFFSHORE TO MID LAKE
LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY IN 5NM
OFFSHORE TO MID LAKE
THE SEVERE THUNDERSTORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT FOR BOONE,
DEKALB, LEE, MCHENRY, OGLE AND WINNEBAGO COUNTIES IN ILLINOIS.