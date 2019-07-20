As of 5:30PM CDT strong storms moving into portions of Will, Grundy, southern Cook and Lake County, IN
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR
SOUTHEASTERN KENDALL...NORTHERN WILL...
NORTHEASTERN GRUNDY...SOUTHEASTERN COOK
AND NORTHWESTERN LAKE COUNTIES UNTIL 600
PM CDT...
AT 522 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING
STRONG WINDS ASSOCIATED WITH AN OUTFLOW
BOUNDARY ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR YORKVILLE
TO ROMEOVILLE TO CALUMET CITY. MOVEMENT WAS SOUTH AT 30 MPH.
WIND GUSTS UP TO 40 TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE. THE STRONG WIND
GUSTS WILL OCCUR WITHOUT ANY RAIN OR THUNDER.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
JOLIET, HAMMOND, GARY, BOLINGBROOK, ORLAND PARK, TINLEY PARK,
ROMEOVILLE, PLAINFIELD, CALUMET CITY, MERRILLVILLE, CHICAGO HEIGHTS,
EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, LANSING, CROWN POINT, LOCKPORT, NEW
LENOX, HOMER GLEN, HIGHLAND AND BLUE ISLAND.
THIS INCLUDES... PURDUE UNIVERSITY CALUMET, UNIVERSITY OF ST.
FRANCIS, WINDY CITY THUNDERBOLTS BASEBALL, CHANNAHON STATE PARK,
CHICAGOLAND SPEEDWAY...ROUTE 66 RACEWAY, FIRST MIDWEST BANK
AMPHITHEATRE, GEBHARD WOODS STATE PARK, GOVERNORS STATE UNIVERSITY,
GRUNDY COUNTY SPEEDWAY AND FAIRGROUNDS, ILLIANA MOTOR SPEEDWAY,
JOLIET JUNIOR COLLEGE, JOLIET SLAMMERS BASEBALL, LAKE COUNTY
FAIRGROUNDS, LEWIS UNIVERSITY, PRAIRIE STATE COLLEGE, SOUTH SUBURBAN
COLLEGE, AND WILLIAM G STRATTON STATE PARK.