Storms finally moving out of the Chicago Metro area- Warnings issued for far southern counties of Ford and Iroquois

Posted 3:28 PM, June 30, 2019, by 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
321 PM CDT SUN JUN 30 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  FORD COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS...
  SOUTHERN IROQUOIS COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 415 PM CDT.

* AT 320 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR MOROCCO TO NEAR ONARGA TO 7 MILES NORTH OF
  GIBSON, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH.



  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO 
           MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  WATSEKA, PAXTON, GIBSON CITY, STOCKLAND, CLAYTONVILLE, MILFORD,
  SHELDON, CISSNA PARK, BUCKLEY, GIBSON, MELVIN, LODA, ROBERTS,
  WOODLAND, ELLIOTT, SIBLEY, WELLINGTON AND IROQUOIS.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-57 BETWEEN MILE MARKERS 258 AND 275.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

WIND DAMAGE WITH THESE STORMS MAY OCCUR BEFORE ANY RAIN OR 
LIGHTNING. DO NOT WAIT FOR THE SOUND OF THUNDER BEFORE TAKING COVER.
SEEK SHELTER IMMEDIATELY INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM
WINDOWS.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
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