Storms finally moving out of the Chicago Metro area- Warnings issued for far southern counties of Ford and Iroquois
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
321 PM CDT SUN JUN 30 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
FORD COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS...
SOUTHERN IROQUOIS COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS...
* UNTIL 415 PM CDT.
* AT 320 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR MOROCCO TO NEAR ONARGA TO 7 MILES NORTH OF
GIBSON, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
WATSEKA, PAXTON, GIBSON CITY, STOCKLAND, CLAYTONVILLE, MILFORD,
SHELDON, CISSNA PARK, BUCKLEY, GIBSON, MELVIN, LODA, ROBERTS,
WOODLAND, ELLIOTT, SIBLEY, WELLINGTON AND IROQUOIS.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
I-57 BETWEEN MILE MARKERS 258 AND 275.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
WIND DAMAGE WITH THESE STORMS MAY OCCUR BEFORE ANY RAIN OR
LIGHTNING. DO NOT WAIT FOR THE SOUND OF THUNDER BEFORE TAKING COVER.
SEEK SHELTER IMMEDIATELY INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM
WINDOWS.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.