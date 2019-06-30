Severe thunderstorm watch expanded to include northwest Indiana and the adjacent Lake Michigan waters

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 466
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
232 PM CDT SUN JUN 30 2019
INC007-073-089-111-127-302300-
/O.EXA.KLOT.SV.A.0466.000000T0000Z-190630T2300Z/
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 466 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 6 PM CDT /7 PM
EDT/ THIS EVENING
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
BENTON JASPER LAKE
NEWTON PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF BOSWELL, BROOK, CHESTERTON, DEMOTTE,
EAST CHICAGO, FOWLER, GARY, GOODLAND, HAMMOND, KENTLAND,
MERRILLVILLE, MOROCCO, OTTERBEIN, OXFORD, PORTAGE, RENSSELAER,
ROSELAWN, AND VALPARAISO.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 466 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 6 PM CDT THIS
EVENING
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
CALUMET HARBOR IL TO GARY IN
GARY TO BURNS HARBOR IN
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN