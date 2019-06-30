Severe thunderstorm watch expanded to include northwest Indiana and the adjacent Lake Michigan waters

Posted 2:36 PM, June 30, 2019, by 
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 466
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
232 PM CDT SUN JUN 30 2019

INC007-073-089-111-127-302300-
/O.EXA.KLOT.SV.A.0466.000000T0000Z-190630T2300Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 466 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 6 PM CDT /7 PM
EDT/ THIS EVENING

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA



BENTON                JASPER                LAKE                 
NEWTON                PORTER                

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOSWELL, BROOK, CHESTERTON, DEMOTTE, 
EAST CHICAGO, FOWLER, GARY, GOODLAND, HAMMOND, KENTLAND, 
MERRILLVILLE, MOROCCO, OTTERBEIN, OXFORD, PORTAGE, RENSSELAER, 
ROSELAWN, AND VALPARAISO.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 466 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 6 PM CDT THIS
EVENING

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

CALUMET HARBOR IL TO GARY IN                
GARY TO BURNS HARBOR IN                     
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN
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