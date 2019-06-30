New severe thunderstorm warning for portions of Ford and Livingston counties until 3:45 pm

Posted 2:49 PM, June 30, 2019, by 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
243 PM CDT SUN JUN 30 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  LIVINGSTON COUNTY IN CENTRAL ILLINOIS...
  NORTHWESTERN FORD COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 345 PM CDT.

* AT 243 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR FLANAGAN TO NEAR CHEBANSE, MOVING SOUTH AT 50
  MPH.



  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  PONTIAC, FAIRBURY, PIPER CITY, GRIDLEY, FORREST, CHATSWORTH,
  FLANAGAN, CULLOM, SAUNEMIN, ROBERTS, CABERY, KEMPTON, EMINGTON AND
  STRAWN.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-55 BETWEEN MILE MARKERS 188 AND 206.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

WIND DAMAGE WITH THESE STORMS MAY OCCUR BEFORE ANY RAIN OR 
LIGHTNING. DO NOT WAIT FOR THE SOUND OF THUNDER BEFORE TAKING COVER.
SEEK SHELTER IMMEDIATELY INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM
WINDOWS.
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