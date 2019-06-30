New severe thunderstorm warning for portions of Ford and Livingston counties until 3:45 pm
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
243 PM CDT SUN JUN 30 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
LIVINGSTON COUNTY IN CENTRAL ILLINOIS...
NORTHWESTERN FORD COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS...
* UNTIL 345 PM CDT.
* AT 243 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR FLANAGAN TO NEAR CHEBANSE, MOVING SOUTH AT 50
MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
PONTIAC, FAIRBURY, PIPER CITY, GRIDLEY, FORREST, CHATSWORTH,
FLANAGAN, CULLOM, SAUNEMIN, ROBERTS, CABERY, KEMPTON, EMINGTON AND
STRAWN.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
I-55 BETWEEN MILE MARKERS 188 AND 206.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
WIND DAMAGE WITH THESE STORMS MAY OCCUR BEFORE ANY RAIN OR
LIGHTNING. DO NOT WAIT FOR THE SOUND OF THUNDER BEFORE TAKING COVER.
SEEK SHELTER IMMEDIATELY INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM
WINDOWS.