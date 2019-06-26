Severe thunderstorms headed southeast- Severe thunderstorm warnings up for portions of Newton and Jasper counties until 10:45 pm

Posted 10:05 PM, June 26, 2019, by 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
959 PM CDT WED JUN 26 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHEASTERN NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  WEST CENTRAL JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 1045 PM CDT.

* AT 958 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER THAYER,
  MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  FAIR OAKS, THAYER, CONRAD, SUMAVA RESORTS, ROSELAWN, FOREST CITY,
  SURREY, LAKE VILLAGE, PEMBROKE AND MOUNT AYR.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 217 AND 235.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
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