Severe thunderstorms headed southeast- Severe thunderstorm warnings up for portions of Newton and Jasper counties until 10:45 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
959 PM CDT WED JUN 26 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
WEST CENTRAL JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
* UNTIL 1045 PM CDT.
* AT 958 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER THAYER,
MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
FAIR OAKS, THAYER, CONRAD, SUMAVA RESORTS, ROSELAWN, FOREST CITY,
SURREY, LAKE VILLAGE, PEMBROKE AND MOUNT AYR.
INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 217 AND 235.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.