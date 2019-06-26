Heavy rainfall from this evening’s thunderstorm prompt issuance of a flash flood warning for portions of Will, Cook and Lake County Indiana
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
EAST CENTRAL WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
NORTHWESTERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
* UNTIL 100 AM CDT.
* AT 902 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
TORRENTIAL RAIN ACROSS THE WARNED AREA. FLASH FLOODING IS EXPECTED
TO BEGIN SHORTLY.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
HAMMOND, GARY, CALUMET CITY, CHICAGO HEIGHTS, EAST CHICAGO,
SCHERERVILLE, LANSING, HIGHLAND, BLUE ISLAND, MUNSTER, DOLTON, PARK
FOREST, GRIFFITH, ST. JOHN, STEGER, FLOSSMOOR, GLENWOOD, UNIVERSITY
PARK, POSEN AND WHITING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
EXCESSIVE RUNOFF FROM TORRENTIAL RAINFALL WILL CAUSE FLASH FLOODING
OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND
UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
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