Chicago Scene: Mariachi Herencia de México

Cesar Maldonado

Mariachi Herencia de México

https://www.mariachiherenciademexico.com/

Release concert for new CD “Esencia” at National Museum of Mexican Art on June, 28 at 8 p.m.

Headlining appearance at Chicago Mariachi Festival at Millennium Park June, 30 from 4:00 p.m.-9:00 p.m.

National Museum of Mexican Art

1852 West 19th St., Chicago, IL 60608

http://nationalmuseumofmexicanart.org/

Millennium Park

Randolph St, Chicago, IL 60602

https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/millennium_park.html