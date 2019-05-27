Tornado Watch issued for much of the Chicago area

Posted 1:31 PM, May 27, 2019, by , Updated at 02:01PM, May 27, 2019 
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 263
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
125 PM CDT MON MAY 27 2019

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 263 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON            



IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD                  IROQUOIS              

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

DE KALB               LA SALLE              LEE                  
OGLE                  

IN NORTHEAST ILLINOIS



COOK                  DUPAGE                GRUNDY               
KANE                  KANKAKEE              KENDALL              
WILL                  

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

BENTON                JASPER                LAKE                 
NEWTON                PORTER                



THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDISON, AURORA, BOLINGBROOK, 
BOSWELL, BOULDER HILL, BOURBONNAIS, BRADLEY, BROOK, BYRON, 
CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, COAL CITY, DEKALB, DEMOTTE, 
DIXON, DOWNERS GROVE, DWIGHT, EAST CHICAGO, ELGIN, ELMHURST, 
FAIRBURY, FOWLER, GARY, GIBSON CITY, GILMAN, GOODLAND, HAMMOND, 
HUMBOLDT PARK, HYDE PARK, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, LA SALLE, 
LAKEVIEW, LINCOLN PARK, LOGAN SQUARE, LOMBARD, MARSEILLES, 
MENDOTA, MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, MOUNT MORRIS, 
NAPERVILLE, NAVY PIER, ONARGA, OREGON, OSWEGO, OTTAWA, OTTERBEIN,
OXFORD, PAXTON, PERU, PLANO, POLO, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, 
ROCHELLE, ROSELAWN, STREATOR, SYCAMORE, VALPARAISO, WATSEKA, 
WHEATON, AND YORKVILLE.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 263 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL      
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL       
CALUMET HARBOR IL TO GARY IN                
GARY TO BURNS HARBOR IN                     
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN            
LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY IN 5NM
OFFSHORE TO MID LAKE
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