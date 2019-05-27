Tornado Watch issued for much of the Chicago area

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 263
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
125 PM CDT MON MAY 27 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 263 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LIVINGSTON
IN EAST CENTRAL ILLINOIS
FORD IROQUOIS
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
DE KALB LA SALLE LEE
OGLE
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE GRUNDY
KANE KANKAKEE KENDALL
WILL
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
BENTON JASPER LAKE
NEWTON PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDISON, AURORA, BOLINGBROOK,
BOSWELL, BOULDER HILL, BOURBONNAIS, BRADLEY, BROOK, BYRON,
CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, COAL CITY, DEKALB, DEMOTTE,
DIXON, DOWNERS GROVE, DWIGHT, EAST CHICAGO, ELGIN, ELMHURST,
FAIRBURY, FOWLER, GARY, GIBSON CITY, GILMAN, GOODLAND, HAMMOND,
HUMBOLDT PARK, HYDE PARK, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, LA SALLE,
LAKEVIEW, LINCOLN PARK, LOGAN SQUARE, LOMBARD, MARSEILLES,
MENDOTA, MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, MOUNT MORRIS,
NAPERVILLE, NAVY PIER, ONARGA, OREGON, OSWEGO, OTTAWA, OTTERBEIN,
OXFORD, PAXTON, PERU, PLANO, POLO, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER,
ROCHELLE, ROSELAWN, STREATOR, SYCAMORE, VALPARAISO, WATSEKA,
WHEATON, AND YORKVILLE.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 263 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL
CALUMET HARBOR IL TO GARY IN
GARY TO BURNS HARBOR IN
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN
LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY IN 5NM
OFFSHORE TO MID LAKE