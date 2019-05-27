Tornado threat continues in Tornado Watch #263 with additional storm development expected

Posted 4:02 PM, May 27, 2019, by , Updated at 04:03PM, May 27, 2019 
MESOSCALE DISCUSSION 0835

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

0357 PM CDT MON MAY 27 2019

AREAS AFFECTED...PORTIONS OF NORTHERN AND CENTRAL IL INTO NORTHERN

AND CENTRAL IN AND EXTREME SOUTHWEST MI



CONCERNING...TORNADO WATCH 263...

VALID 272057Z - 272230Z

THE SEVERE WEATHER THREAT FOR TORNADO WATCH 263 CONTINUES.

SUMMARY...A THREAT FOR SUPERCELLS CAPABLE OF TORNADOES, LARGE HAIL

AND DAMAGING WIND GUSTS WILL CONTINUE ACROSS WW 263.



DISCUSSION...SEVERAL STORMS ACROSS NORTHERN PORTIONS OF WFO ILX ARE

NOW EXHIBITING STRONGER LOW LEVEL ROTATION WITH AT LEAST ONE TORNADO

REPORTED IN KNOX CO IL AROUND 3PM AND SEVERAL OTHERS FURTHER WEST IN

EASTERN IA ACROSS WFO DVN'S AREA. ADDITIONAL STORMS HAVE DEVELOPED

IN THE VICINITY OF THE WARM FRONT, WITH THE MOST NOTABLE CELL BEING

A SUPERCELL THAT MOVE ACROSS SOUTHERN PORTIONS OF CHICAGO, RESULTING

IN 2 INCH HAIL AND DAMAGING WIND. ADDITIONAL STORMS DEVELOPMENT IS

EXPECTED ACROSS THE WARM SECTOR ACROSS NORTHEAST IL INTO NORTHWEST

IN THE NEXT FEW HOURS. REGIONAL VWP DATA CONTINUES TO SHOW FAVORABLE

SHEAR FOR SUPERCELLS, WITH CURVED LOW LEVEL HODOGRAPHS INDICATIVE OF

A CONTINUED TORNADO THREAT.
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