Tornado threat continues in Tornado Watch #263 with additional storm development expected
MESOSCALE DISCUSSION 0835
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0357 PM CDT MON MAY 27 2019
AREAS AFFECTED...PORTIONS OF NORTHERN AND CENTRAL IL INTO NORTHERN
AND CENTRAL IN AND EXTREME SOUTHWEST MI
CONCERNING...TORNADO WATCH 263...
VALID 272057Z - 272230Z
THE SEVERE WEATHER THREAT FOR TORNADO WATCH 263 CONTINUES.
SUMMARY...A THREAT FOR SUPERCELLS CAPABLE OF TORNADOES, LARGE HAIL
AND DAMAGING WIND GUSTS WILL CONTINUE ACROSS WW 263.
DISCUSSION...SEVERAL STORMS ACROSS NORTHERN PORTIONS OF WFO ILX ARE
NOW EXHIBITING STRONGER LOW LEVEL ROTATION WITH AT LEAST ONE TORNADO
REPORTED IN KNOX CO IL AROUND 3PM AND SEVERAL OTHERS FURTHER WEST IN
EASTERN IA ACROSS WFO DVN'S AREA. ADDITIONAL STORMS HAVE DEVELOPED
IN THE VICINITY OF THE WARM FRONT, WITH THE MOST NOTABLE CELL BEING
A SUPERCELL THAT MOVE ACROSS SOUTHERN PORTIONS OF CHICAGO, RESULTING
IN 2 INCH HAIL AND DAMAGING WIND. ADDITIONAL STORMS DEVELOPMENT IS
EXPECTED ACROSS THE WARM SECTOR ACROSS NORTHEAST IL INTO NORTHWEST
IN THE NEXT FEW HOURS. REGIONAL VWP DATA CONTINUES TO SHOW FAVORABLE
SHEAR FOR SUPERCELLS, WITH CURVED LOW LEVEL HODOGRAPHS INDICATIVE OF
A CONTINUED TORNADO THREAT.